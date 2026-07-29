La izquierda abandona el pleno de la Diputación de Alicante y acusa al PP de "impedir" el debate de una moción del PSPV

Imagen del momento en el que los diputados del PSPV y el de Compromís abandonan el pleno de la Diputación de Alicante celebrado este miércoles - PSPV DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los diputados del PSPV han abandonado el pleno de la Diputación de Alicante celebrado este miércoles entre acusaciones al equipo de gobierno de Toni Pérez, del PP, de "impedir" el debate de una moción del grupo socialista relativa a exigir "la puesta en marcha urgente del servicio de transporte a demanda rural". El portavoz y único representante de Compromís, Ximo Perles, también se ha marchado de la sesión en señal de apoyo a los socialistas.

Ante este escenario, el ejecutivo provincial ha negado esas acusaciones y ha señalado que la institución provincial "tiene un reglamento que establece las normas de funcionamiento" y, "ante la posible falta de objetividad de un partido u otro, está la profesionalidad y la neutralidad de la funcionaria, en este caso de la secretaria, que es la que decide si hay que admitir o no esa moción". También ha indicado que "en ningún momento" ha utilizado el reglamento "como herramienta silenciadora".

Tras la sesión, a través de un comunicado, el grupo socialista ha sostenido que "la Presidencia de la Diputación decidió impedir que la iniciativa llegara al pleno alegando que era similar a otra moción debatida el pasado mes de marzo".

Considera que es una decisión "injustificada" y que ha recurrido mediante un recurso potestativo de reposición al entender que "ambas iniciativas tienen un contenido, un objeto y una finalidad claramente distintos", ha indicado.

Según el PSPV, "mientras la moción de marzo proponía la creación de un Plan Provincial de Movilidad Rural, la presentada para este pleno reclamaba la puesta en marcha inmediata del transporte a demanda tras comprobar que la línea anunciada por la propia Diputación en 2025 continúa sin ejecutarse y planteaba medidas concretas para garantizar su implantación durante 2026 y 2027".

PSPV: DECISIÓN "EXCLUSIVAMENTE POLÍTICA"

Al respecto, el portavoz del grupo socialista en la Diputación, Vicente Arques, ha aseverado que "la decisión de abandonar el pleno responde a la imposibilidad de ejercer con normalidad la labor de oposición".

"Hoy no han vetado una moción del grupo socialista; han impedido que el pleno debatiera una solución para mejorar la movilidad de los municipios más pequeños de la provincia. No podemos aceptar que el PP utilice el reglamento para impedir el debate político cada vez que una propuesta le resulta incómoda", ha afirmado.

Arques ha apuntado que "la moción superó previamente el trámite de la junta de portavoces sin que ninguno de los representantes políticos ni los funcionarios presentes formularan objeción alguna sobre su admisibilidad".

"Si realmente existía una causa reglamentaria para inadmitir la iniciativa, lo lógico habría sido advertirlo entonces. Lo que ha ocurrido demuestra que la decisión ha sido exclusivamente política", ha señalado.

"PARALIZADA"

El grupo socialista sostiene, además, en el recurso presentado que "la resolución realiza una interpretación extensiva del reglamento para limitar el derecho de iniciativa política de la oposición y que ni siquiera motiva adecuadamente por qué ambas mociones deben considerarse el mismo asunto".

Para Arques, esta "forma de actuar" evidencia "la deriva que está tomando la Diputación de Alicante". "Una institución con cerca de 400 millones de euros de presupuesto no encuentra 300.000 euros para poner en marcha un servicio de transporte a demanda que mejoraría la vida de cientos de vecinos de nuestros municipios, pero sí encuentra tiempo para buscar argumentos con los que impedir que la oposición pueda defender sus propuestas", ha manifestado.

El portavoz socialista ha lamentado que el pleno de este miércoles "apenas incluyera seis puntos en el orden del día", una circunstancia que, a su juicio, "refleja la falta de iniciativa del gobierno provincial".

"La Diputación está completamente paralizada. No hay proyectos, no hay impulso político y tampoco se permite que la oposición aporte soluciones. Hoy hemos asistido a un pleno prácticamente vacío de contenido y, aun así, el principal esfuerzo del equipo de gobierno ha sido impedir que se debatiera una propuesta pensada para ayudar a los municipios más pequeños de la provincia", ha agregado.

También cree que esta situación "deteriora gravemente la calidad democrática de la institución" y ha advertido de que el grupo socialista "seguirá utilizando todos los instrumentos políticos y jurídicos a su alcance para defender el derecho de la oposición a presentar iniciativas y para reclamar soluciones a los problemas reales de la provincia".

PP: "NEUTRALIDAD" DE LA SECRETARIA

En respuesta, la vicepresidenta primera de la Diputación, Ana Serna (PP), considera que "el grupo socialista, una vez más, miente" y ha defendido que "la Diputación Provincial de Alicante tiene un reglamento que establece las normas de funcionamiento".

"Ante la posible falta de objetividad de un partido u otro, está la profesionalidad y la neutralidad de la funcionaria, en este caso de la secretaria, que es la que decide si hay que admitir o no esa moción", ha añadido en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

Según Serna, "el equipo de gobierno del PP en ningún momento ha utilizado el reglamento como herramienta silenciadora" y "lo que hace es garantizar la legalidad y el buen funcionamiento de esta administración".

"PATALETA"

A su juicio, el hecho de que la izquierda haya abandonado el pleno "responde a una pataleta". "Hace muy poquito tiempo hemos aprobado una inversión de 56 millones de euros que repercutirán en todos y cada uno de los municipios de la provincia de Alicante", ha señalado la vicepresidenta, en alusión a la reciente aprobación de la segunda fase del Plan +Cerca y del Bono Consumo.

"Demuestran, una vez más, que son muy malos perdedores. Además, podemos hablar de la falta de respeto para todos los alicantinos y alicantinas. Esa forma de levantarse del pleno, esa forma de marcharse sin ni siquiera llegar al turno de ruegos y preguntas en el que podrían haber manifestado su enfado. No lo han hecho, se han levantado y se han marchado", ha apostillado Serna.

Y ha asegurado: "Tampoco entendemos muy bien la reacción del portavoz de Compromís. En otras ocasiones se han rechazado mociones precisamente por la misma razón que se ha rechazado esta y en ningún caso la reacción ha sido esa".

"Esto es una pataleta de malos perdedores porque no asumen, no consiguen digerir, que la Diputación Provincial de Alicante está activa, trabaja y trabaja por y para todos los municipios de la provincia", ha zanjado la vicepresidenta primera.