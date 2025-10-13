La izquierda de Alicante centra sus críticas a Barcala en vivienda, limpieza y servicios sociales y Vox en seguridad

El PP defiende su gestión para conseguir una "transformación" de la ciudad

ALICANTE, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de la oposición de izquierdas en el Ayuntamiento de Alicante, PSPV, Compromís y EU-Podem, han centrado este lunes en el debate sobre el estado de la ciudad sus críticas al equipo de gobierno del alcalde Luis Barcala (PP) por su gestión en materia de vivienda, limpieza y servicios sociales. Por su parte, Vox, que también ha mencionado estos temas, ha ahondado en seguridad.

Así, durante su intervención, la portavoz socialista en el consistorio, Ana Barceló, ha acusado al primer edil de "mala gestión" por "falta de políticas" que, a su juicio, han llevado a problemas como el "aumento del precio de la vivienda", sin "inspección" ni "control" a pisos turísticos y con una limpieza "deficiente".

La edil del PSPV ha defendido que la ciudad necesita "soluciones reales, planificación y diálogo", ya que el ejecutivo de Barcala "solo ejecuta cuatro de cada diez euros prometidos en inversiones en los barrios" y "ha devuelto más de diez millones de euros en subvenciones", al tiempo que ha vuelto a criticar el cierre del servicio de estancias diurnas (SED) en el edificio de plaza de América.

Barceló también ha pedido a Barcala "que defienda el interés público por encima de los vínculos políticos o personales" y ha criticado el "vodevil institucional" entre el Ayuntamiento, la Cámara de Comercio, el Puerto y la Generalitat "por la falta de transparencia y control urbanístico" con respecto a la sede de la institución cameral en Panoramis.

"No se puede gobernar a base de excepciones según quién sea el afectado porque la legalidad no se negocia. Barcala debe aclarar si restituirá la legalidad urbanística o seguirá mirando hacia otro lado", ha añadido.

En este punto, Barceló ha reiterado la "disposición" del grupo socialista a "construir una alternativa de gestión responsable, social y sostenible, centrada facilitar el acceso a la vivienda, reconstruir los servicios públicos y afrontar el cambio climático con políticas reales y valientes".

PROPUESTAS DEL PSPV

Entre las medidas planteadas por el PSPV, la portavoz ha destacado un "pacto por la vivienda" para "ampliar el parque público, limitar el precio del alquiler en zonas tensionadas, movilizar las 15.000 viviendas vacías de la ciudad y actuar con firmeza contra los pisos turísticos ilegales".

También un "plan de mejora de los servicios públicos y sociales" que "garantice la atención a personas mayores, familias vulnerables y víctimas de violencia de género, con más recursos humanos, técnicos y presupuestarios", así como un "plan integral de resiliencia climática, con energías renovables en edificios públicos, más arbolado y sombras en espacios públicos, un mapa de refugios climáticos y un programa de reforestación urbana".

VOX SEÑALA "PROBLEMAS QUE PERDURAN"

Por su parte, la portavoz de Vox, Carmen Robledillo, ha indicado que el "potencial" de Alicante como "puerta del Mediterráneo" está siendo "desperdiciado" por "años de falta de ambición, de improvisaciones, falta de criterio y de ejecución" en la ciudad, con "problemas que perduran" en materia de limpieza, de la mano de la nueva tasa de basuras.

Asimismo, ha señalado que la ciudad se ha convertido en una de las "más inseguras" con alicantinos que "huyen", algo que es "misión imposible" con los "precios prohibitivos" de la vivienda, algo de lo que ha culpado al "lastre bipartidista".

Igualmente, ha pedido a las ediles de Infraestructuras, Cristina García, y de Comercio, Lidia López, que se coordinen para ejecutar proyectos y dar respuesta "de aquí a final de año" a los acuerdos alcanzados entre los ediles de Vox y el PP para que estos primeros apoyaran los presupuestos de 2025. En este punto, ha dicho que de esas iniciativas "depende en gran medida" que "haya" cuentas municipales el año que viene.

Robledillo también ha defendido la puesta en marcha de la Oficina de Atención a la Maternidad, que la izquierda ha tildado de "antiaborto", y ha lamentado el cierre del centro de día de la plaza de América, algo que ha supuesto "un duro golpe" para la vida diaria de 40 personas y sus familias, "que lo necesitan de manera urgente".

COMPROMÍS LAMENTA LA "GRAN ESTAFA" DEL PP

Asimismo, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha calificado de "gran estafa" la gestión del equipo de gobierno del PP, que, bajo su punto de vista, ha llevado a cabo una "chapuza presupuestaria" con "recortes" en inversiones en barrios.

Para el representante de la coalición, los ediles 'populares' "no gobiernan" y este papel lo realizan las contratas, por lo que ha acusado a los miembros del ejecutivo de Barcala de ser "títeres de contratas, empresas, especuladores, rentistas y fondos de inversión". "Se está utilizando dinero para generar negocio a las contratas", ha añadido.

En esta línea, ha sostenido que Barcala "desprecia" a la plantilla de funcionarios municipales, permite que la ciudad tenga "las peores instalaciones públicas de toda España" y el PP quiere "empobrecer los servicios públicos". Sobre este hecho, ha valorado que Vox es "corresponsable" del "abandono total de la ciudad".

Según Mas, si Compromís llega al gobierno municipal en 2027, "no habrá pisos turísticos" en la ciudad de Alicante, "ni uno". "Las viviendas, para vivir; los hoteles, para los turistas", ha manifestado.

Además, ha abogado por aplicar una ecotasa que ha cifrado en unos dos euros para "cada turista" que pernocte en establecimientos de la capital alicantina para que "ese dinero repercuta en servicios públicos", ya que actualmente, tal y como ha sostenido, "cada alicantino" paga "más de 550 euros en tasas al año" y "soporta a seis turistas que vienen y no pagan tasas". Sobre otros asuntos, ha vuelto a reivindicar la creación de una entidad metropolitana de transporte (EMT), al tiempo que ha señalado que "faltan 200" agentes de Policía Local.

EU-PODEM: "EMERGENCIA SOCIAL"

Finalmente, el portavoz de EU-Podem, Manolo Copé, considera que la ciudad de Alicante está en una situación de "emergencia social" y "abandono" de los servicios públicos, con "retrasos" en servicios sociales y "precariedad" en contratas.

También ha afeado al PP que las calles estén "sucias" con contenedores que "rebosan" mientras "triplica la tasa de basuras" y acomete una "rebaja" del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) que califica de "pura propaganda".

A juicio de Copé, Alicante vive un "deterioro institucional" con "actitudes despóticas" y "plenos blindados", además de con "expedientes opacos" y "contratos prorrogados". "Sustituyen participación por propaganda, transparencia por oscuridad y democracia por autoritarismo", ha añadido.

Además, ha lamentado el "maltrato" de PP y Vox a políticas feministas, LGTBIQ+ y migratorias, y ha insistido en que la ciudad "está tensionada por el turismo y la especulación" mientras "el Ayuntamiento se niega a aplicar la Ley de Vivienda".

En materia educativa, Copé cree que Alicante "no puede ser una ciudad que cierra bibliotecas, abandona su red cultural y renuncia a su identidad valenciana" y ha calificado de "atentado contra la diversidad lingüística" la declaración institucional aprobada por PP y Vox en el pleno de junio para instar a Les Corts a eliminar Alicante como zona de predominio lingüístico valenciano.

EL PP SE DEFIENDE

Desde el equipo de gobierno, además de Barcala en sus intervenciones, la portavoz 'popular', Mari Carmen de España, ha destacado el trabajo del PP en la primera mitad de legislatura para la transformación "real, visible y tangible" de la ciudad.

Todo ello, con el respaldo del Consell del 'president' Carlos Mazón, cuya labor ha puesto en valor, y frente a épocas pasadas como la del Botànic en la Generalitat o los años del tripartito en el Ayuntamiento de Alicante.