La izquierda exige apartar a Mazón a pesar de tener presupuestos y el PP ve "maquillaje político para salvar a Sánchez"

VALÈNCIA 28 May. (EUROPA PRESS) -

PSPV y Compromís han urgido al PP a apartar a Carlos Mazón al frente de la Generalitat por su gestión de la dana, independientemente de que haya logrado aprobar presupuestos gracias a Vox, mientras los 'populares' consideran que estas críticas son "maquillaje político para salvar a Pedro Sánchez", presidente del Gobierno.

Las críticas hacia Mazón desde la bancada de la izquierda de Les Corts y a Sánchez desde la derecha han vuelto a centrar el debate parlamentario durante el debate final de los presupuestos de la Generalitat para 2025, que se aprobarán a última hora de este miércoles.

Durante el debate de las enmiendas que han quedado 'vivas' para este pleno por parte de la oposición, Mercedes Caballero (PSPV) ha señalado que siete meses después de la dana "no sabemos dónde estaba Mazón" esa tarde, "si ofreciendo la dirección de la tele o tomándose un espiritoso con amigos", ni por qué "no cogía el teléfono", y ha preguntado al PP si "de verdad creen que con 228 muertos y un 'president' desaparecido les iba a funcionar lo de primero la reconstrucción y ahora los presupuestos". "No se puede pasar página sin pedir perdón ni irse a su casa, nadie cree ya a este Consell vendido a su pueblo", ha aseverado.

En esta línea, ha reclamado a los diputados del PP que pongan "su ética por primera vez en siete meses por encima de su interés particular": "Fuercen una convocatoria electoral, manden a casa al Consell y, si tan seguros están, convoquen elecciones y que la ciudadanía sea quien vuelva a ratificar a Mazón o a otro".

La socialista ha asegurado que en los escaños del PP "corren las navajas" porque ya hay "nuevos posicionamientos para tener una nueva opción de futuro". "No lo dirán, pero ustedes también piensan que Mazón y el Consell se comportaron durante la dana de forma indecente", ha lanzado.

"PALMAS EN MADRID Y PANCARTISMOS AQUÍ"

Como réplica, Javier Gutiérrez (PP) ha preguntado al PSPV "dónde está su lealtad con los valencianos", al considerar que solo defiende al "'sanchismo'" en lugar de defender la financiación autonómica, las ayudas para los afectados por la dana o el trasvase Tajo-Segura. "Palmas en Madrid y 'pancartismos' aquí", ha ilustrado, mientras ha defendido que la Generalitat trabaja "a pulmón" en la reconstrucción.

Además, el 'popular' ha afirmado que las enmiendas socialistas son "no aportan", sino que "son una operación de maquillaje político para la supervivencia de Sánchez".

Y ha apuntado presuntos casos de corrupción: "Ábalos, Koldo, Begoña, el hermanísimo del presidente en la Diputación y Leire, que dicen que no la conoce nadie y mueve los oscuros hilos del 'sanchismo'. Son ustedes los reyes del trilerismo político: van escondiendo la bolita a la justicia de vaso en vaso, pero la bolita es Sánchez, el capo de toda la banda".

ALIANZA PP-VOX "DESDE EL PACTO DE LA SERVILLETA"

Por su parte, la portavoz adjunta de Compromís Isaura Navarro ha criticado que con los presupuestos "se escenifica la alianza de la derecha y la extrema derecha que empezó con el pacto de la servilleta", en alusión al acuerdo de gobierno entre Mazón y Vox de 2023.

También ha acusado a estos partidos de querer "diluir la voz" de las víctimas de la dana en la comisión de investigación en Les Corts al pedir primero saber cuántas asociaciones se han constituido. "No queréis que la gente sepa que solo con un aviso una hora antes muchas de estas personas estarían vivas", ha subrayado, mientras "Mazón estaba haciendo otra cosa tan indigna que no se puede ni contar".

"Representáis un colapso moral. Mentís, manipuláis y compráis silencios sin importar que haya vidas en juego. Es vuestra manera de hacer política", ha reprochado.

En su respuesta, Alejo Font de Mora (PP) ha reprochado a la izquierda que no hable de sus enmiendas, lo que considera que demuestra que "les dan vergüenza" y que están "vacías de contenido" o son "irrealizables; una chapuza legislativa".

"A Compromís los presupuestos de la Generalitat para 2025 no les importan lo más mínimo", ha sostenido, y ha añadido que la coalición valencianista "querría que no se aprobaran" estas cuentas.

El 'popular' ha acusado a Compromís de estar más pendiente de las pancartas y las manifestaciones que de la reconstrucción, en lo que según él está centrado el Consell a pesar de la "asfixia económica" del Gobierno a la Comunitat.