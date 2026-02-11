La izquierda registra una iniciativa para pedir en el pleno de Alicante la dimisión y reprobación de Barcala por las VPP

Vista del Residencial Les Naus - Joaquín Reina - Europa Press

ALICANTE, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los tres grupos de izquierdas en el Ayuntamiento de Alicante, que son PSPV, Compromís y EU-Podem, han registrado una declaración institucional conjunta para que el próximo pleno debata y vote su petición de reprobación y exigencia de dimisión del alcalde de la ciudad, Luis Barcala (PP), al que acusan de ser "máximo responsable político de la polémica adjudicación" de viviendas de protección pública (VPP) en la promoción Les Naus, construida sobre suelo municipal en Playa de San Juan.

En un comunicado, las formaciones han señalado que esta iniciativa se debatirá en el pleno previsto para el 26 de febrero y que la presentan "ante la falta de explicaciones convincentes por parte del alcalde" y al considerar que "existe una responsabilidad política directa e ineludible que recae en él".

Para los grupos firmantes, "la gravedad de los hechos y el daño causado a la credibilidad del Ayuntamiento y a las familias que siguen esperando acceso a una vivienda pública hacen insostenible que Barcala continúe al frente del gobierno municipal".

"Con esta declaración institucional, esa exigencia se eleva ahora al máximo órgano de representación de la ciudad para que el pleno se pronuncie formalmente sobre la exigencia de dimisión y sobre su reprobación", han apuntado.

TODA LA OPOSICIÓN PIDE SU DIMISIÓN

El pasado jueves el consistorio celebró un pleno extraordinario y monográfico sobre las VPP, en el que el alcalde calificó estos hechos de "escándalo" y la oposición en bloque, conformada por PSPV, Compromís, EU-Podem y Vox, solicitó la dimisión del primer edil.

La polémica ha llegado tras conocerse que la ya exconcejala de Urbanismo en el Ayuntamiento, Rocío Gómez, y que familiares de la también dimitida directora general María Pérez-Hickman, así como un arquitecto municipal, están entre los adjudicatarios de VPP. Además, Miguel Ángel Sánchez ha renunciado al cargo de jefe de gabinete de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, después de trascender que una de las beneficiarias es la madre de sus dos hijas.

"ASUMIR RESPONSABILIDADES POLÍTICAS"

La portavoz socialista, Ana Barceló, ha señalado que "la confianza en la gestión de la vivienda pública está seriamente dañada y el alcalde tiene que asumir responsabilidades políticas con su dimisión inmediata".

"Se han registrado ya tres dimisiones y el problema no se ha cerrado, sino que el escándalo que afecta al PP va a más. Es el propio equipo de gobierno el que reconoció en Fiscalía que puede haber habido conflictos de interés y, mientras la justicia actúa, seguimos conociendo nuevos datos, incluso que en la Generalitat se investigan expedientes de concesión de viviendas en los que faltaba documentación clave. Ha fallado lo más básico, que es garantizar el acceso a la vivienda de manera transparente e imparcial, y Barcala no tiene otra salida que dimitir", ha sentenciado.

Rafa Mas, portavoz de Compromís, ha insistido en que Barcala tiene que dejar el cargo: "El PP y su equipo de gobierno representan una gran estafa para la ciudadanía alicantina. En primer lugar, estafaron a sus votantes. Se presentaron con un programa electoral en 2023 y no han cumplido nada".

"En segundo lugar, Luis Barcala es el alcalde más antidemocrático en toda la etapa democrática. Ni convoca los consejos sociales, ni sectoriales, ni habla ni consulta con nadie, gobierna como si la ciudad fuera suya. Y, en tercer lugar, representa a la especulación, a los rentistas, a los fondos de inversión extranjera, a las grandes contratas que se están forrando y abandonando nuestra ciudad con nuestros impuestos. Y, en cuarto lugar, la corrupción. Vuelve Alicante a ser noticia, salpicada por la gestión de su Ayuntamiento. Tiene que dimitir. Vamos a forzar su dimisión en el próximo pleno", ha añadido.

Por su parte, el portavoz de EU-Podem, Manolo Copé, ha manifestado que, "después de haber desmantelado las políticas públicas de vivienda y haber modificado los criterios de acceso a las VPP para beneficiar a los de siempre, el alcalde no puede ahora fingir sorpresa ni victimismo".

"Desde EU-Podem vamos a apoyar la reprobación y vamos a solicitar su dimisión, porque la dignidad institucional exige asumir responsabilidades. Y si el alcalde no está dispuesto a hacerlo, abriremos el debate necesario para una moción de censura que devuelva la decencia y el compromiso social al Ayuntamiento de Alicante", ha sostenido.