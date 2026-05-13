El Jardí Botànic de la UV celebra la 'Fascinación por las Plantas' con el estreno del Festival Bones Herbes

Festival Bones Herbes - UV

VALÈNCIA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Jardí Botànic de la Universitat de València (UV) estrena durante el 23 y 24 de mayo el Festival Bones Herbes, una propuesta cultural y divulgativa dedicada a las plantas silvestres, con la colaboración de Gastrobotánicas, que ofrece una agenda de actividades para todas las edades alrededor de la celebración de la 'Fascinación por las plantas', y que redescubre el patrimonio etnobotánico en el territorio valenciano.

Las mal llamadas 'malas hierbas' suponen todo un tesoro en muchos sentidos, y desde el Botànic, a través de este proyecto quieren destacar su lado artístico artesanal y gastronómico, mientras se ponen en valor los saberes sobre las plantas silvestres, según ha informado la institución académica en un comunicado.

Así, durante el fin de semana, el Jardí se convertirá en un "espacio vivo" de "aprendizaje, experimentación y conexión con la naturaleza". Durante todo el sábado y la mañana del domingo, se podrán visitar los puestos informativos y de venta alrededor de la artesanía y gastronomía con plantas silvestres, y participar de las visitas guiadas tematizadas.

También se podrá disfrutar de una visión práctica que permitirá introducir al público en el arte del esparto, con el colectivo Arrelaires; aprender a hacer herbero tradicional, así como descubrir los usos culinarios de las hierbas comestibles con catas incluidas.

En cuanto a la gastronomía, habrá una degustación divulgativa con creaciones de plantas silvestres maridadas con cerveza ecológica artesana, así como la oportunidad de disfrutar de una comida vegetariana, tanto sábado como domingo, a cargo del Albergue cooperativo La Surera.

En la agenda infantil, se ofrecen diferentes talleres relacionados con los colores de la naturaleza, para elaborar pinturas naturales, con la creación de juegos con corcho natural de la Sierra de Espadán, con la cocina silvestre para pequeños, y también para construir su propio 'memory' botánico.

DIVULGACIÓN, ARTE Y MÚSICA

La vertiente más divulgadora del festival incluirá el sábado, una charla con mesa redonda, sobre el pasado, el presente y el futuro de las plantas silvestres comestibles, con el potente colectivo Eixarcolant, entre otros. El domingo, se celebrará una charla con cata sobre el 'raïm de pastor'.

La rama más artística permitirá hacer joyas botánicas propias, elaborar productos cosméticos naturales o hacer acuarelas empleando plantas silvestres. Además, se podrá participar en el proyecto 'Flors contra l'oblit', para construir una memoria colectiva alrededor de la botánica silvestre.

Unas jornadas donde no podía faltar la música, que correrá a cargo de Raquel Cruces y su proyecto de canto y percusión de raíces, que recupera las melodías rurales de tierras de toda la península y las islas.

El Festival Bones Herbes supone "una oportunidad única para redescubrir el patrimonio vegetal de nuestro territorio y reconectar con la naturaleza y la tradición desde una mirada contemporánea".

Muchas de las actividades serán abiertas y gratuitas, con la entrada al Jardí Botànic, mientras que otras, con aforo limitado, requerirán inscripción previa. La fiesta botánica empezará con la celebración de los días internacionales de la Fascinación por las plantas, el 18 de mayo y la Biodiversidad, el 22 de mayo, con entrada libre al Botánico.

Además, se ha preparado una ruta botánica por la Sierra de Mariola se podrá observar la flora en su hábitat, especies vegetales de nuestro territorio que muchas veces forman parte de nuestra gastronomía tradicional y con un gran valor nutricional y cultural, pero que a menudo nos pasan desapercibidas.

Para completar la agenda, y de la mano del especialista Vanessa Bustos, desde la organización animan a descubrir estas plantas mediante el curso 'La Mesa Silvestre: Cocina de las Plantas Olvidadas'.

GASTROBOTÁNICAS

Gastrobotanicas es un proyecto impulsado por Amanda Bataller y Cristina Escobar que busca recuperar y difundir el conocimiento tradicional sobre las plantas silvestres comestibles, de manera que lo reinterpreta desde una perspectiva gastronómica contemporánea, creativa y cuidada.

La iniciativa hace hincapié en la sostenibilidad y el vínculo con el territorio. El proyecto se centra en la divulgación y la experimentación culinaria, de manera que desarrolla recetas con ingredientes ancestrales y productos de temporada y de proximidad. Su objetivo es reintroducir estas plantas en la alimentación actual y fomentar el consumo para preservar este saber y reforzar la conexión entre cocina, naturaleza y cultura.