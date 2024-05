Javier Fesser ensalza Ciudad de la Luz como un lugar "donde todo está a favor para hacer una película"

El director recibirá el Premio Ciudad de la Luz en el Festival Internacional de Cine de Alicante

ALICANTE, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El director Javier Fesser ha ensalzado el complejo audiovisual Cuidad de la Luz como un lugar "donde todo está a favor para hacer una película", por lo que ha calificado de "un lujo" rodar allí. "Aunque cada una tiene sus necesidades, este es un lugar donde la capacidad de hacer casi cualquier cosa está más que demostrada", ha resaltado.

Así se ha expresado este viernes Fesser durante un acto en el complejo audiovisual alicantino, un día antes de recibir el Premio Ciudad de la Luz en la gala inaugural del 21º Festival Internacional de Cine de Alicante, según ha indicado la organización del certamen en un comunicado.

"Es increíble que te den un premio, como el Premio Ciudad de la Luz del Festival Internacional de Cine de Alicante, es un honor enorme. Sin duda, es el impulso para seguir haciendo cine y hacerlo mejor", ha resaltado, sobre un galardón que distingue la trayectoria de directores y directoras españoles y que el pasado año fue recogido por Alejandro Amenábar.

El director de aclamados largometrajes como 'Campeones' y 'Campeonex' y poseedor de siete premios Goya ha apuntado que "esto no es más que el principio" de su trayectoria. "La parte más atractiva de un trabajo que te permite crear y contar historias es que siempre piensas que está todo por hacer y es lo que nos mantiene vivos", ha subrayado.

"Los directores nos sentimos como traductores de historias, me siento afortunado por ello. Tengo la capacidad de ver historias preciosas y poderlas trasmitir a otros. Este premio en parte es un premio que recojo en nombre de todos los que hacemos cine en el mundo", ha señalado Fesser.

En relación a la industria del cine, el director ha recalcado que "no solo aporta emociones diversión y conocimiento, tiene que ver con miles y miles de personas" que trabajan en ella. "Me emociono de pensar que no solo somos cuatro locos, sino que es algo serio que influye en nuestra economía y en tantas personas", ha enfatizado.

Por su parte, el director del Festival, Vicente Seva, se ha mostrado "muy contento y orgullo" de contar con Javier Fesser, a quien ha calificado de "todo un referente" del cine. "Un año más rendimos homenaje a nuestro cine y sus principales figuras, y Javier, al que tengo el gusto de conocer desde sus inicios, es un ejemplo de nuestro cine", ha destacado.

Sobre la colaboración con Ciudad de la Luz, Seva ha expresado estar "encantado de retomar esta colaboración de Ciudad de Luz y retomar este premio, que ya tuvo el nombre de los estudios hace muchos años".

El director general de Ciudad de la Luz, Fermín Crespo, ha dado la bienvenida al equipo del Festival de Cine de Alicante y a Fesser y ha resaltado que este año han reforzado su alianza con el certamen. "Hemos definido un programa de acciones conjuntas con las que queremos poner en valor el papel del Festival y de los estudios de Ciudad de la Luz", ha explicado.

"Esta gran cita con el cine desempeña un papel destacado en el impulso del sector audiovisual en nuestra provincia. Por ello, por cercanía, por la confluencia de nuestros intereses comunes, en esta nueva etapa trabajamos juntos para darle toda la visibilidad a Alicante y a los estudios de Ciudad de la Luz como tierra de cine", ha afirmado.