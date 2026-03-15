La JCF recuerda a las comisiones que no podrán acceder más de diez personas a recoger los ninots

Recogida del ninot infantil - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta Central Fallera (JCF) recuerda a todas las comisiones que solo podrán acceder 10 personas por falla a recoger el ninot mayor para "evitar aglomeraciones" y recomienda que "se limite el número de falleros".

Así, en un escrito dirigido a los presidentes de las comisiones falleras recuerda esta limitación de un máximo diez personas "ante la aglomeración de personas que se produjo ayer en la recogida del ninot infantil" que "ya se indicó en las instrucciones que se enviaron en el mes de febrero".

Por tanto, la JCF recomienda que "por favor en la medida de lo posible se limite el número de falleros que acudan a la recogida del ninot" este domingo y agradece de antemano a los presidentes su colaboración.