JCF recupera los tres moños para el segundo traje oficial por "operatividad" y cuestiones de agenda

VALÈNCIA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta Central Fallera (JCF) ha decidido recuperar el uso de los tres moños para el segundo traje oficial de las falleras mayores y sus cortes, el del siglo XVIII, por cuestiones de "operatividad" y agenda, según han confirmado a Europa Press fuentes del organismo.

De esta forma, las falleras mayores de València podrán llevar los tres moños en el tocado independientemente de llevar el primer traje oficial, del siglo XIX o mangas de farol --cuyo uso ha permanecido inalterado-- o el del siglo XVIII, según la información que avanza este jueves Levante-EMV.

La primera directiva de la Junta Central Fallera con el gobierno del Rialto acordó en 2016 que el peinado oficial valenciana dependería del traje utilizado y en concreto fijaba el de raya única en el centro y mono único posterior en el segundo vestido oficial, una decisión que justificó en recuperar aspectos de la indumentaria del siglo XVIII y que suscitó cierta polémica.

"Las falleras llevan el vestido del siglo XVIII con un moño o con tres y no pasa nada; lo que no era normal es que la Corte no pudiera usar los tres moños", han apuntado desde JCF a Europa Press, si bien no descartan el uso de uno solo cuando lo consideren oportuno según agenda, para actos como la 'dansà'.

Sin embargo, en la exaltación, galas o visitas a Alicante y Castellón, las Falleras Mayores y sus Cortes "irán con tres moños". Este cambio se comunicó en una reciente reunión de presentación de los miembros de la nueva JCF, cuando se trasladó a las representantes de la fiesta la indumentaria que se les va a entregar.

"ES VOLVER HACIA ATRÁS"

El concejal de Compromís y anterior responsable de Cultura Festiva y presidente de JCF, Pere Fuset, en un comunicado, ha cargado contra esta decisión al considerar que "en su obsesión por borrar cualquier avance realizado en los últimos años, en el PP demuestran tener poco respeto por uno de los puntales del Patrimonio de la Humanidad como es la indumentaria tradicional valenciana".

Fuset ha reprochado que "sin ningún rigor histórico ni el aval de los estudiosos de la indumentaria valenciana, el gobierno del PP quiera deshacer avances consolidados como la lógica correspondencia entre el peinado y el vestido tradicional de la mujer valenciana del siglo XVIII, que reclamaban a sus expertos".

En esta línea, ha trasladado al presidente de JCF, Santiago Ballester, que "al igual que un traje de romano nunca llevaría zapatillas deportivas, la indumentaria valenciana no es un disfraz sino una tradición histórica con elementos propios de cada época que muchos profesionales se han dedicado a estudiar durante su vida".

"Deshacer su trabajo por capricho político es volver hacia atrás. El PP impone decisiones políticas a las fallas contra el criterio de los indumentaristas por puro sectarismo y le instamos a recapacitar" y dejarse aconsejar por los expertos "que saben cómo se hizo hace ocho años para dignificar la indumentaria", ha concluido.