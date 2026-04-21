La jefa de Emergencias a la de Protección Civil a las 19.42 del día de la dana: "Estamos todos desbordados"

Archivo - Imagen de archivo del arranco del Poyo a su paso por Picanya tras el paso de la dana - CMM - Archivo

VALÈNCIA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La jefa del servicio de Emergencias en el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Inmaculada Piles, escribió el día de la dana, a las 19.42 horas, un mensaje de WhatsApp a la jefa de la Unidad de Protección Civil de la Delegación del Gobierno de Valencia, Patricia García, en la que le señalaba: "Estamos todos desbordados, a ver qué se puede hacer".

Así contestaba a un mensaje de García quien trasladó a esa hora, también vía WhastApp, que había recibido una llamada del alcalde de Picanya que le informaba de que en la calle Almassereta, cerca del Barranco del Poyo, había casas bajas y no podían subir y el 112 no les atendía.

"Inma intentad responder a esto; Estamos en Cecopi; Guardia civil desbordada", señala la jefa de la Unidad de Protección Civil, a lo que Piles responde: "Porque estamos todos desbordados, a ver qué puede hacerse".

Así consta en una fotografía de esa conversación cotejada este lunes por la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Catarroja que investiga la gestión de la dana, tras la declaración de García como testigo en la causa.

La fotografía de la captura de pantalla de la conversación entre ambas ha quedado incorporada al expediente tras su cotejo con el terminal móvil de la testigo, una prueba que fue acordada en el procedimiento.

En su declaración, García afirmó a la jueza de la dana que, sobre las 18.30 horas del 29 de octubre de 2024, habló con Emergencias y pidió un Es-Alert a la población. Ese día estuvo conectada telemáticamente al Cecopi y, allí, lo primero que se trató fue el tema de Utiel (Valencia). Después se habló de la presa de Forata, que estaba en riesgo por el volumen de agua, según su declaración.

Sobre las 18.10 horas, añadió, se paró la reunión y comentó que le llamaron desde Madrid, de Delegación del Gobierno, y le preguntaron el motivo por el que no utilizaban el Es-Alert. "Esto fue a las 18.25 horas", concretó.

Seguidamente, a las 18.28 horas llamó a la secretaria general de la Delegación del Gobierno y un minuto más tarde al subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, pero no le cogió el teléfono. Así, se le ocurrió llamar a Inmaculada Piles, y le comentó que le habían recordado desde Madrid "el tema" de mandar el Es-Alert.

El Cecopi, recordó, se retomó sobre las 19.10 horas. En ese momento la testigo volvió a llamar a Suárez pero le canceló la llamada. "Ahí fue cuando Suárez habló de que habían preparado un mensaje a la población", señaló. El mensaje que se leyó, ha explicado, estaba dirigido a los pueblos que podían estar afectados por la presa de Forata. Después se habló de Paiporta por parte de la delegada del Gobierno, ha concretado.