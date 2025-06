El jefe de Aemet a la jueza de la dana: "¿Cómo vamos a comunicar los avisos más de lo que lo hicimos?"

VALÈNCIA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El jefe de Climatología de la Aemet de Comunitat Valenciana, José Ángel Núñez, defendió en su declaración ante la jueza que investiga la gestión de la dana que el riesgo por parte de la agencia estatal "estaba dado pero no se alertó" y subrayó que Aemet no es responsable de esa alerta. No obstante, quiso recalcar que "10 días antes se vieron los primeros signos de la dana" y defendió que se trasladó información "suficiente y adecuada" pero "falló la decisión" de quien tenía la competencia de alertar a la población.

"Todo el peligro lo comunicamos a nuestro usuario principal, que es emergencias", indicó en su declaración como testigo, a la que ha tenido acceso Europa Press. En este sentido, el técnico, con 43 años de antigüedad en la administración y desde 1992 en la Aemet, preguntó que cómo iban a comunicar los avisos "más de lo que lo hicieron" si no tienen un periódico, ni una televisión autonómica, ni una radio ni los teléfonos de los alcaldes.

Asimismo, subrayó que en las emergencias es "muy importante la jerarquía, el orden, los protocolos" y recalcó que, de haber sabido que la dana iba a dejar más de 220 muertos "habría salido el día anterior a gritar por la calle". "Lo que pasa es que el riesgo estaba dado pero no se alertó", manifestó, y ellos "no son responsables de la alerta".

A su juicio, durante la tarde del 29 de octubre "iban por detrás de los acontecimientos". De hecho, detalló a la jueza que a las 17.00 horas la catástrofe "ya era monumental"; a las 17.20, en el barranco de Pelos "ya había víctimas" y en el Cecopi "iban detrás de los acontecimientos, porque cuando empezó la reunión, media provincia de valencia ya estaba inundada, y el agua de arriba, de Horteta, Gallego, Plana de Utiel-Requena, ya iba a los llanos". Y cuando se suspendió a las 18.00 horas "ya no había nada que hacer".

Además, gráficamente señaló que si él hubiera sabido lo que pasó "se sube a las torres de Serrano y se encadena y lo grita" pero él lo que hizo fue "una previsión" de "un riesgo extremo" y "supones que el que gestiona una emergencias hace las cosas que tiene que hacer".

Núñez no entendió al mensaje del 'president' de la Generalitat, carlos mazón, de media mañana, que vio "tranquilizador" y que le chocó porque dijo que a las 18:00 horas la tormenta se iba a desplazar a la serranía de Cuenca. "Son 6 horas en las que pueden pasar muchas cosas", explicó, y cuando se mantenía aviso rojo.

En esta línea, subrayó que en la riada del año 1957 se alertó de forma temprana de la riada, sin radares ni estaciones meteorológicas automáticas, ni satélites y consideró que tardar una hora para redactar un mensaje de ES-Alert "tan grave sobre una cosa que no es tan invasiva, y que se creara tanto debate, define la falta de liderazgo" en el Cecopi de la tarde del 29 de octubre.

20 OCTUBRE

De hecho, según su relato, los primeros signos de formación de una dana se produjeron el 20 de octubre; el 21 en la predicción nacional se indica que no se descartaban precipitaciones "intensas y abundantes en la fachada oriental" y se fueron actualizando las predicciones.

En el caso de la Comunitat Valenciana, ya difundió información en la red social X el día 23, con tiempo adverso sobre todo martes y miércoles; el día 25 una más específica; el 26 se habla de que son chubascos "muy fuertes", sin poder descartar que localmente tengan "intensidad torrencial" y el 27 ya se emite el primer aviso especial, que se irían renovando todos los días, apuntando al 29 como "día más álgido del episodio".

El lunes 28 se renovó el aviso especial y el 29, a las 7:36, hay el primer aviso meteorológico rojo. Asimismo, señaló que el 27 él dijo que había que estar atentos "más en las montañas que en el litoral". "En una situación meteorologica de estas características, se puede llegar hasta donde se puede llegar", defendió, y detalló que "se puso en aviso rojo a 3/4 partes de la provincia de Valencia". Ese nivel es de riesgo extremo.

Asimismo, durante su declaración, el técnico afirmó no recordar que en el Cecopi se hablara de que se retirara personal de los barrancos Horteta, Gallego y de Pelos ni que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) comentara que tenía problemas de detección en esos barrancos. "Pero dificilmente podía alertar porque en esa zona no hay sensores, la única forma de verificar lo que está pasando ahí es in situ", explicó a la jueza.

El jefe de Climatología de Aemet aportó al Juzgado un informe que realizó con toda la información y anotaciones recopilados de esos días. Respecto a si era previsible, por la predicción meteorológica, el desbordamiento de esos tres barrancos, afirmó que desde las 16.23 horas una llamada de la técnico de Meteorología al Centro de Coordinación de Emergencias informó de esa tormenta torrencial y él también, si bien no le corresponde evaluar las consecuencias de esas lluvias.

"Parece que era previsible, si llueve mucho en la cabecera en un barranco, por la ley de la gravedad llegara al litoral", detall, si bien no era su competencia saber el incremento de agua en el barranco del Poyo. Así, defendió que estaba centrado en la predicción meteorológica y que la situación "era tensa, como para mirar cosas que no eran su competencia".

Respecto a los pluviómetros situados en Chiva, Siete Aguas o Benassal, señaló que los registros que se produjeron son "absolutamente excepcionales", sin constancia de otros similares ya que el máximo absoluto en España está considerado el 3/11/87 en la localidad de Oliva y Gandia y hay una estimación, sin ser un dato medido, de que en la Pantanada de Tous se pudo llegar a los 1000 litros en la zona de la Muela de Cortes.

"PUNTO DE MIRA"

Núñez considera que fue puesto "en el punto de mira" por el president de la Generalitat, Carlos Mazón, en su comparencencia del 15 de noviembre en les Corts, lo que le pareció "muy injusto" porque él es "simplemente un técnico", y explicó que escribió una carta porque hubo unos "ataques muy fuertes" desde el Gobierno valenciano a Aemet con un audio que "se manipuló y se sacó de contexto".

El técnico de Aemet intentó poner en conocimiento de juzgados y policía toda la información que disponía de esos días porque consideraba que era importante para la investigación: el 19 de noviembre llamó al Juzgado de guardia de València, se identificó y les puso en antecedentes y comunicó que había sido amenazado por un agitador social, algo que ya había trasladado a la Policía, y el 22 hizo lo mimo ante la Policía.

"Quería ponerlo en contexto, por si alguien dijera: ¿Por qué no lo dijo usted antes? Sí lo dijo antes, lo intentó decir antes, y por cuatro veces se lo rechazaron", explicó a la jueza.