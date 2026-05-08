El bombero forestal de Alzira, sobre Pradas: "Soy libre de pensar que le cortaron las alas, y a nosotros también"

VALÈNCIA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El bombero forestal jefe de la Unidad de Alzira que ha sido de nuevo citado a declarar ante la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana para que aclare un mensaje que envió a la exconsellera de Interior e investigada, Salomé Pradas, antes de acudir por primera vez como testigo, en el que le decía que estuviera "tranquila" y afirmaba que tanto ella como él habían hecho "hasta donde le dejaron" y que les habían "cortado las alas" durante la jornada del 29 de octubre de 2024, ha reiterado el contenido de ese texto en el juzgado. "Soy libre de pensar que le cortaron las alas, y a nosotros también", ha señalado.

Así lo ha indicado ante la jueza en su segunda declaración, citado a petición de varias acusaciones para aclarar ese mensaje enviado a la exconsellera previo a su primera comparecencia, y en la que ha llegado a decir que, para él, estar de nuevo compareciendo en el juzgado es "un poco salseo", lo que le ha costado una llamada de atención de la magistrada.

Preguntado por un letrado representante de una asociación de víctimas quién son esos jefes y quién le cortan las alas, el bombero forestal ha apuntado que en ese día, hasta donde estuvo la exconsellera con ellos, "hizo lo que tenía que hacer" y ha justificado que se desplazara a Carlet ese día "por la situación como estaba". Y ha defendido: "Estuvo con nosotros, pendiente de nosotros".

Sobre el contexto de los audios enviados, el bomberos forestal, con base en Carcaixent, ha sostenido que, como ciudadano y como opinión personal, es "libre de pensar que le cortaron las alas. Y a nosotros también" porque "a las 18:30" desde el Consorcio les mandaron "a casa" o dejaron a mucha gente en las unidades cuando podían haber sido de utilidad, según ha podido saber Europa Press.

El testigo ha añadido que la exconsellera tiene "por encima a más gente" y ha señalado que "estará el president", por los programas que ha visto, al tiempo que ha reiterado que es "libre" de pensar lo que quiera. En esta línea, ha apuntado que los audios son del pasado 29 de febrero, año y medio después de la dana.

El bombero forestal ha declarado que la exconsellera Pradas le llamó y le trasladó que le iban a citar en el juzgado porque el director de Emergencias --Alberto Martín Moratillas-- le había nombrado y, por eso, sabía que iría a declarar y ha defendido que desde su primera declaración habló con la extitular de Interior --con la que ha vuelto a hablar a raíz de esta segunda, según las fuentes consultadas-- "porque se han dicho cosas en la prensa que no son ciertas".

"QUE ESTUVIERA TRANQUILA"

El jefe de la unidad de Alzira de los bomberos forestales envió, antes de declarar como testigo ante la jueza por primera vez, un mensaje a Pradas en el que le decía que estuviera "tranquila". "Para mí hiciste hasta donde podías, hasta donde te dejaron, porque al final tanto tú como nosotros, nosotros teníamos nuestros jefes por encima, que entre ellos una de nuestros jefes eras tú y tú tienes a tus jefes por encima que, al final, si te van cortando las alas, pues como a los bomberos forestales nos las cortaron desde el consorcio".

El bombero forestal accedió a que se incorporen al procedimiento el contenido de una serie de mensajes a través de Whatsapp remitidos a la exconsellera investigada en la causa, entre el 9 de febrero de 2026 desde las 16.48 horas hasta el día 28 de marzo de 2026 a las 14.45.

En su primera declaración ante la jueza, este jefe de la unidad de Alzira de los bomberos forestales aseveró, entre otras cosas, que el Riu Sec sobre el puente de Carlet estaba "ya" desbordado a las 12.45 horas de esa jornada: "No podíamos medir la escala porque no se veía. Estaba ya desbordado".

El testigo aportó el informe de los movimientos y actuaciones del 29 de octubre que elaboró 15 días después de la riada. A las 12.45 horas, se les movilizó para revisar el nivel de agua en el puente de Carlet pero aclaró que a ellos nunca les mandaron a vigilar caudales del Magro, sino el Riu Sec.

El bombero ratificó en sede judicial que cuando Salomé Pradas acudió a Carlet fueron al puente del río Magro, que "estaba muy lleno, con mucho nivel". A la vuelta, en el coche, llamaron a la entonces consellera --dijo desconocer quién-- y comentaba que por Utiel se estaba complicando la cosa. "Desde el coche ella movilizó todo lo que había disponible para la zona de Utiel". Esto fue sobre las 15 horas. Después dijo que se iba al Cecopi, relató.

El juzgado le volvió a citar a declarar para este viernes a petición de varias acusaciones, entre ellas la Associació de Víctimes Mortals DANA 29-O y Acció Cultural del País Valencià (ACPV).