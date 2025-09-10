Un jefe de Bomberos sitúa la retirada del Poyo sobre las 14.40 horas y achaca a Emergencias falta de instrucciones

Archivo - El barranco del Poyo a su paso por Paiporta (Valencia) - CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR - Archivo

VALÈNCIA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El oficial-jefe de guardia en el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia el pasado 29 de octubre, día en que tuvo lugar la catastrófica dana, ha situado ante la jueza la retirada de efectivos del barranco del Poyo sobre las 14.40 horas, cuando había 40 centímetros de agua, y ha achacado a Emergencias la falta de instrucciones: "Si desde el Centro de Emergencias se hubiese dado una instrucción más detallada, con permanencia y con lecturas cada cierto tiempo, se hubiese hecho así", ha aseverado.

El oficia-jefe se ha pronunciado así en su declaración, en calidad de testigo, ante la magistrada de la plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja, encargada de investigar la riada del pasado 29 de octubre.

El testigo, firmante de varios informes remitidos al juzgado en relación con la gestión de la dana, ha comenzado su intervención centrándose en el barranco del Poyo y en la retirada de los bomberos forestales enviados para controlar el caudal de agua.

Ha explicado que ese día se mandaron varias brigadas tanto a la zona del barranco del Poyo como a la del río Magro para hacer lecturas de las escalas y vigilancias. "Nos dijeron la zona del Poyo por Torrent y, la del Magro, por Carlet", ha explicado.

Hasta el barranco del Poyo se decidió que se desplazara una unidad de bomberos sobre las 13.05 horas y ésta observó una lámina de agua de 80 centímetros. Tras subir a Cheste o Chiva y ver otra escala, los efectivos bajaron y vieron que la lámina se había reducido a 40 centímetros.

En ese momento, según ha explicado, los bomberos solicitaron instrucciones al Centro de Comunicación y se les dijo que se retirasen a la base. "El sargento coordinador entendió que el trabajo estaba realizado y se comunicó por el canal de radio del grupo monitorizado por la sala del Centro de Emergencias", ha dicho.

"No se volvió a preguntar desde el Centro de Emergencias por nuevas lecturas", ha dicho, para agregar: "Me imagino que llevaban el seguimiento con otros posibles informantes pero, a nosotros, incluso cuando el barranco estaba desbordado, no se nos volvió a preguntar por las posibles lecturas o por la situación. Se retiraron los bomberos del Poyo sobre las 14.40 horas", ha expuesto.

Ha explicado que se comunicó la retirada por el grupo de comunicación monitorizado por el Centro de Emergencias y ha afirmado que si el exnúmero dos de Emergencias, Emilio Argüeso, dijo que no conocía la retirada, "será así", pero ha matizado: "Lo cierto es que las rondas informativas periódicas no vuelven a contactar con los bomberos para ver las mediciones".

El testigo ha reiterado que estaba convencido de que se estaban haciendo mediciones con otros medios porque "es algo importante en este tipo de emergencias", ha remarcado.