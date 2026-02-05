El jefe de gabinete de Turismo dimite por la polémica de las VPP en Alicante aunque niega vinculación con esa promoción

Residencial Les Naus, ubicado en Playa de San Juan, en la ciudad de Alicante - FRAORGI

VALÈNCIA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El jefe de gabinete de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Miguel Ángel Sánchez, ha presentado su dimisión tras la polémica por las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) en una promoción construida sobre suelo municipal en Playa de San Juan. Sánchez ha negado tener "vinculación jurídica, patrimonial ni administrativa" con la promoción ni haber intervenido en la adjudicación.

La dimisión se produce después de conocerse que, según ha avanzado Radio Alicante Cadena Ser y ha confirmado Europa Press, una de las personas adjudicatarias de la promoción de viviendas es la madre de sus dos hijas.

Miguel Ángel Sánchez ha entregado a la consellera de Innovación, Marián Cano, un escrito en el que afirma que él "no tiene ninguna vinculación jurídica, patrimonial ni administrativa con la promoción de vivienda protegida de Alicante, y que fue adjudicada a una persona ajena a su responsabilidad profesional", según han explicado fuentes de este departamento.

En este escrito, el hasta ahora jefe de gabinete ha remarcado que "no ha intervenido directa ni indirectamente en ningún procedimiento relacionado con dicha adjudicación" y ha subrayado que pertenece por completo al ámbito privado "de terceros", han añadido las mismas fuentes.

En ese sentido, ha justificado que su dimisión es "una decisión estrictamente personal y, ante el contexto mediático que se ha generado en los últimos días", ha decidido renunciar a su puesto tras regresar de una misión institucional que la Generalitat desarrolla hasta este domingo en China.

El motivo es, según ha manifestado Sánchez, "la creciente exposición mediática en torno a este asunto, así como el impacto personal que está teniendo sobre mis hijas menores y mi entorno familiar".

"Me llevan a considerar que lo más responsable, en este momento, es dar un paso al lado de manera voluntaria ante la exposición mediática generada por una situación plenamente ajena, con el único objetivo de proteger a mi familia y evitar que esta circunstancia pueda ser utilizada malintencionadamente para proyectar dudas o generar ruido sobre la acción del Consell", ha indicado Miguel Ángel Sánchez, según fuentes de la Generalitat.

COMPROMÍS PIDE LA COMPARECENCIA DE CANO

Compromís ha registrado este mismo jueves una petición en la que solicita la comparecencia de Marián Cano ante la comisión de Innovación, Industria, Comercio, Turismo y Nuevas Tecnologías de Les Corts para "dar explicaciones sobre las informaciones aparecidas".

Al respecto, el portavoz de Industria de Compromís en el parlamento valenciano, Vicent Granel, ha señalado que la dimisión del jefe de gabinete de la consellera "demuestra que estamos ante un caso muy grave del 'Plan de Vividores' del PP", en alusión al Plan VIVE.

Además, ha considerado que no es "suficiente" y ha pedido a Marián Cano que explique "qué sabía, cuándo lo sabía y por qué no actuó antes". "La ciudadanía merece transparencia y explicaciones claras en Les Corts", ha manifestado.

Desde el PSPV han pedido "explicaciones urgentes" al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, "de lo que está pasando con la vivienda pública de la Comunitat Valenciana".