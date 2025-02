Jesús Terrés: "El libro es el objeto perfecto: la batería no se gasta y cuando lo abres el tiempo se para"

El autor valenciano comparte "cachitos de intimidad" en su nuevo libro, 'Vivir sin miedo'

Jesús Terrés (València, 1977) está convencido de que el libro es "el objeto perfecto", ya que "es portable, la batería no se gasta y cuando lo abres el tiempo se para", de manera que ofrece un lugar de sosiego frente a otros espacios, como las redes sociales, que "se han entregado completamente a la velocidad y que requieren un tiempo cortísimo de atención".

Así lo explica Terrés en una entrevista concedida a Europa Press con motivo de la publicación de su nuevo libro, 'Vivir sin miedo' (Destino), en el que comparte con el público "cachitos de intimidad".

Cada sábado desde la última semana de marzo de 2020, Jesús Terrés --@nadaimporta en redes-- manda una newsletter con un relato íntimo a más de 35.000 lectores. El volumen que llega hoy a las librerías muestra una selección de textos que giran en torno a la búsqueda, la felicidad en las pequeñas cosas, la valentía para ser uno mismo y la capacidad de encontrar la luz en cada grieta. "Son relatos muy íntimos y personales, cachitos de intimidad es de los proyectos literarios en los que más me expongo", reconoce.

El germen de esta obra se remonta a la pandemia de covid, un momento en que "toda la sociedad tenía mucho miedo, colectivo e individual, porque estábamos encerrados en casa". Con una estructura cronológica, se ofrece como "un menú degustación" de su intimidad. "Me importaba más la suma de las partes que un brillo individual", resume.

El escritor reconoce su gusto por el género epistolar --evoca, por ejemplo, la recopilación 'Cartas a Milena' de Franz Kafka a Milena Jesenská--, pero comenta que sus misivas no van dirigidas únicamente a un destinatario concreto, sino que son "como cartas al mar".

Jesús Terrés entiende el hedonismo contemporáneo como una búsqueda de placeres sencillos. "Venimos de unos años en los que, desgraciadamente, se ha asociado mucho a lo aspiracional, al lujo o lo material, pero me da la sensación de que estamos ahora asociándolo más a las cosas pequeñas y a la calma, como puede ser tomarte un café un miércoles o dar un paseo por la playa".

No obstante, advierte que esta filosofía no tiene nada que ver con la autoayuda o las frases motivacionales comerciales. "Es lo opuesto porque no todo va a salir bien. Ese espíritu es dañino, muy tóxico, y en la visa se entremezclan los momentos buenos con los momentos de mierda". De hecho, en 'Vivir sin miedo' se combinan los textos sobre felicidad con aquellos que abordan temas difíciles, como la enfermedad o el aborto. "Me gusta transitar esa parte más dolorosa porque es menos habitual", ha apostillado.

"EL YIN Y EL YANG"

Terrés advierte también de la excesiva polarización en redes sociales y apunta que X e Instagram funcionan a veces "como el yin y el yang". "Ni el mundo es el lodazal ni es tan maravilloso. La redes me encantan pero me quedo con la parte buena", dice.

Asimismo, asegura entender las dos posiciones que ahora mismo se están dando en torno a X, la de migrar ante los mensajes de odio que proliferan o quedarse para intentar combatirlos. En este sentido, cree que "si algo se necesita en las redes y en cualquier espacio en el que se compartan opiniones es empatía".

"Y me da la sensación --prosigue-- de que todo se está polarizando muchísimo; parece que te tienes que posicionar siempre a favor o en contra y yo amo los grises; abrazo cada vez más la contradicción, la ambivalencia y pensar dos cosas a la vez, que no pasa nada".

Jesús Terrés escribe habitualmente sobre cosas que amar, viajes y cultura en publicaciones como Vanity Fair, Condé Nast Traveler y la revista GQ. Dio sus primeros pasos en el universo editorial a través de las páginas de El Mundo hace ya más de veinte años, pero fue la columna 'Nada importa' la que le valió sus lectores más fieles; desde entonces ha combinado el periodismo con la creatividad y la vida con las letras. 'Nada importa' (2020) fue su primer libro de crónicas y 'Buscaba la belleza' (2023), su primera incursión en la literatura.