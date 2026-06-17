Jordi Ballester y Olga Alamán, mejores protagonistas en la gala del sindicato de actores y actrices

Gala del Sindicat Actors i Actrius Professionals Valencians (AAPV) - AAPV

VALÈNCIA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La película 'La invasió dels bàrbars' acaparó algunios de los principales premios entregados en la gala del Sindicat Actors i Actrius Professionals Valencians (AAPV) con Jordi Ballester y Olga Alamán como mejores intérpretes protagonistas. La cinta también consiguió el premio de mejor actriz de reparto de audiovisual, que fue para Estela Martínez.

La noche grande de los actores y actrices profesionales valencianos se celebró este martes en el Teatro Principal de València, en una ceremonia en la que se reconoció el trabajo en el cine, televisión, teatro y doblaje, con "momentos emotivos entre los premiados y un aire reivindicativo del sector ante las instituciones valencianas por la precaria situación que vienen sufriendo en los últimos años, y que lejos de solucionarse siguen agravando las condiciones laborales de los profesionales", subraya la entidad en un comunicado.

En el palmarés también figura Toni Agustí, quien obtuvo el galardón al mejor actor de reparto en el apartado de audiovisual por 'La cena', mientras que el premio Crisàlide a la mejor actriz revelación fue para Paula López, por 'After sun' y 'Two girls one cake', y el de mejor actor revelación lo obtuvo Jorge Motos por 'Còlera'.

En el apartado de teatro, el premio a la mejor actriz protagonista se lo llevó Amparo Fernández por 'Kasandra' y el de mejor actor protagonista fue para Paco Iváñez por 'Tot eixirà malament i será perfecte'. Mercè Tienda consiguió el premio a la mejor actriz de reparto de teatro por 'Plenamar' y Claudi Ferrer se hizo con el de mejor actor de reparto de teatro por 'Canviarem bolquers segons el BOE'.

En doblaje, el premio Lluís Miquel Campos femenino lo consiguió Iolanda Muñoz por 'Shetland', mientras que el masculino de doblaje fue a parar a Rubén Felis por 'Superman'.

La entrega de los premios extraordinarios fueron uno de los momentos más aplaudidos, en reconocimiento de dos trayectorias relevantes. Por un lado el Premio Taules, concedido cada edición a un actor, actriz o institución de fuera de la Comunitat Valenciana por su relevancia cultural y social, se ha otorgado este año al actor y director Eduardo Casanova, por representar exactamente el tipo de creador que merece un reconocimiento como este, ya que ha convertido la diferencia en lenguaje artístico y la vulnerabilidad en una herramienta de transformación cultural.

El otro premio honorífico es el Premio Narcís, que reconoce toda una trayectoria artística y un compromiso sostenido con la profesión y la cultura valenciana, y que es a su vez el máximo reconocimiento que otorga la AAPV a uno de sus miembros o colaboradores, que en la edición de este año se entregó a la actriz valenciana Xus Romero, por ser una de las voces más queridas e imprescindibles del doblaje valenciano.

"PROYECTOS ABANDONADOS"

El acto tuvo un ambiente festivo y de reconocimiento a los profesionales valencianos, pero también un mensaje reivindicativo ante la preocupante situación que atraviesan las artes escénicas valencianas, en el que representantes de la directiva de la AAPV como su presidenta María Almudéver, la secretaria de organización Candela Mora y el secretario de doblaje Paco Alegre subrayaron en su discurso conjunto el estado de crisis "con ayudas que no llegan, proyectos abandonados o a medias y muestras y festivales ahogados".

Igualmente, reivindicaron a los representantes políticos el papel fundamental de la cultura "que no es un lujo, que basta ya de considerarla como un gasto, que basta ya de discursos institucionales que no se transforman en compromisos reales, basta ya de demandar excelencia a un sector al que no se le dan herramientas mínimas para crecer y basta ya de silenciarnos de todas las maneras posibles, de faltarnos al respeto y negarnos el reconocimiento".