José Díez destaca la labor de la librería Llig en la difusión del patrimonio editorial, cultural y divulgativo

El vicepresidente segundo y conseller de Presidencia visita el estand de la librería Llig de la Generalitat en la Feria del Libro de València - GVA

VALÈNCIA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Díez, ha destacado "la labor de la Llibreria Llig en la difusión del patrimonio editorial, cultural y divulgativo de la Comunitat Valenciana", y ha animado a los valencianos "a disfrutar de las publicaciones incluidas en su catálogo, y de sus últimas novedades editoriales".

José Díez ha visitado el de la librería LliG de la Generalitat en la Feria del Libro de València, que celebra sus últimas jornadas en los Jardines de Viveros, acompañado por el director general de Relaciones con las Cortes, Juan María Martínez, ha informado la Generalitat en un comunicado.

Durante la visita, el vicepresidente segundo ha señalado que la Feria del Libro "es un punto de encuentro clave para acercar la cultura, la lectura y el conocimiento a la ciudadanía".

La librería Llig de la Generalitat, ha montado estand propio en cada una de las ferias del libro de Castellón, València y Alicante. La librería comercializa el Fondo Editorial de la Generalitat Valenciana, del que forman parte las publicaciones editadas por la Administración de la Generalitat y por las entidades de su sector público instrumental. También distribuye publicaciones de otras instituciones, organismos y administraciones, como son el Consell Valencià de Cultura, la Acàdemia Valenciana de la Llengua, la Institución Alfons el Magnànim o el Ayuntamiento de València.

NOVEDADES EDITORIALES

Entre las novedades editoriales que la librería Llig ofrece a los lectores se encuentran títulos como 'Paco Camallonga', del Consorcio de Museos de la Comunitat Valenciana, que recorre la obra de Camallonga, ilustrador, diseñador gráfico y creador de la Falla Infantil del Ayuntamiento 2026, como autor de cómic, sector en el que ha desarrollado una sólida trayectoria.

Otro título destacado es 'Francesc Almela i Vives, humanista de l'edat de plata'. La Acadèmia Valenciana de la Llengua dedica este año a la figura de Francesc Almela i Vives, historiador, archivero y escritor valenciano. Esta novela gráfica, elaborada por Josep Palomero y Miguel C. Muñoz Feliu, con ilustraciones de Daniel Olmos, es una forma amena y fácil de adentrarse en la trayectoria del que fue cronista de la ciudad de València.

También cabe resaltar 'La mujer en la obra de Julio González', VV. AA. - IVAM. Se trata del catálogo de la exposición homónima que hasta el 28 de febrero de 2027 tiene lugar en el Institut Valencià d'Art Modern. El catálogo refleja la centralidad que tiene la figura femenina en la obra de Julio González, sobre todo, en lo que se refiere a su presencia en la vida moderna, el salto de la esfera privada al espacio público.