José Vicente Díaz Alcaina se jubila como director de la Banda Sinfónica Municipal de Alicante tras 16 años

José Vicente Díaz Alcaina - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

José Vicente Díaz Alcaina ha anunciado que se jubila como director de la Banda Sinfónica Municipal de Alicante tras 16 años en el cargo. El músico ingresó en la agrupación como profesor titular de Clarinete en 1984 y sustituyó a Bernabé Sanchís en la dirección después de haber estado al frente de las bandas municipales de Almoradí y Bigastro, su lugar de nacimiento.

La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, dado la "enhorabuena" a Díaz Alcaina por "su trayectoria en el mundo de la música" y "su gran labor y años de dedicación al frente de la Banda Sinfónica Municipal de Alicante", ha señalado el consistorio en un comunicado.

Además, ha subrayado que el profesional se estrenó en el cargo de director de la banda con el concierto de Hogueras en el Teatro Principal de 2008 y ha recordado que también celebró el centenario de la agrupación en 2012 e inauguró la sede en la Casa de la Música del Centro Cultural Las Cigarreras.

Por su parte, Díaz Alcaina ha señalado que quiere despedirse del público alicantino en un próximo concierto. Tras su jubilación, la Concejalía de Cultura abrirá la convocatoria para cubrir esta plaza entre los funcionarios que se presenten.