La Jove Orquestra de la Generalitat inicia su Trobada de Primavera en Les Arts, que concluirá con tres conciertos - GVA

VALÈNCIA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana (JOGV), unidad artística de-pendiente del Institut Valencià de Cultura, celebra del 2 al 11 de abril en Les Arts las clases y los ensayos de su Trobada de Primavera, con una plantilla de 68 músicos menores de 26 años y con la dirección de Isabel Rubio y Jesús Orón como director asistente. Este encuentro culminará con tres conciertos en València, Villena y Águilas (Murcia).

El repertorio que se preparará durante estos días y que se interpretará en los conciertos tiene una hora de duración y se compone dos partes. En la primera se estrenará la pieza 'Blue Azahar' del compositor valenciano Enrique Hernandis, que irá seguida por 'The cowboys overture', de John Williams, y 'Scaramouche Suite op.165c' de Darius Milhaud, obra en la que Miguel Ángel Pacheco será el saxofón solista.

La segunda parte del concierto estará compuesta por 'Danzón nº2' de Arturo Márquez y 'West Side Story Symphonic Dances' de Leonard Bernstein, ha informado la Generalitat en un comunicado.

El primer concierto se celebra el 9 de abril, a las 19.00 horas, en el Palau de les Arts de València. El segundo de los conciertos tendrá lugar el 10 de abril, a las 19.00 horas, en el Teatro Chapí de Villena. Por último, el 11 de abril, a las 20.00 horas, el Auditorio y Palacio de Congresos Infanta Elena, de Águilas (Murcia) acogerá el tercer concierto, que pondrá final a la Trobada de Primavera.

En esta Trobada de Primavera, la Jove Orquestra de la Generalitat está dirigida por la reconocida directora murciana Isabel Rubio, titular de la Jove Orquestra de les Comarques Gironines y asociada de la Orquestra Simfònica del Vallès.

LA JOVE ORQUESTRA DE LA GENERALITAT

La Jove Orquestra de la Generalitat depende de la dirección adjunta de Música y Cultura Popular del Institut Valencià de Cultura (IVC) y está formada por 95 músicos menores de 26 años.

El objetivo de la Jove Orquestra de la Generalitat es contribuir a la formación de los músicos mediante encuentros y talleres dirigidos por destacados profe-sores de cada especialidad instrumental. En su repertorio destaca la presencia de música actual y las obras de compositores valencianos, a las que ha dedi-cado su producción discográfica.

En concreto, en la Trobada de Primavera de este año participan los profesores Vicente Balaguer y Esther Vidal (violín), Miguel Ángel Balaguer (viola), Mayte García (violonchelo), Xavier Sapiña (contrabajo), Andrés García (flauta), Vicente Giménez (oboe), Víctor Estarelles (clarinete), Tono Ruano (fagot), Ricardo Sales (trompa), Sergio Pérez (trompeta), Francisco Giménez (trombón) y Jordi Simó (percusión).