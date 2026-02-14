Un joven de 21 años fallecido tras ser atropellado en Castellón

Archivo - Imagen del Hospital General de Castellón - HOSPITAL GENERAL DE CASTELLÓN - Archivo

CASTELLÓ, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 21 años falleció anoche tras ser atropellado en Castelló de la Plana, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El suceso se produjo en la calle Alemania, en Castelló de la Plana, y hasta allí se desplazaron un SAMU y un SVAE (Soporte Vital Avanzado de Enfermeria).

En concreto, los afectados fueron dos varones: un hombre de 21 años que falleció y otro de 26 años que sufrió politraumatismo y fue trasladado por un SAMU al Hospital General de Castellón.