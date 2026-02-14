Un joven de 21 años fallecido tras ser atropellado en Castellón

Archivo - Imagen del Hospital General de Castellón
Archivo - Imagen del Hospital General de Castellón - HOSPITAL GENERAL DE CASTELLÓN - Archivo
Europa Press C. Valenciana
Publicado: sábado, 14 febrero 2026 13:05
Seguir en

   CASTELLÓ, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

   Un hombre de 21 años falleció anoche tras ser atropellado en Castelló de la Plana, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

   El suceso se produjo en la calle Alemania, en Castelló de la Plana, y hasta allí se desplazaron un SAMU y un SVAE (Soporte Vital Avanzado de Enfermeria).

   En concreto, los afectados fueron dos varones: un hombre de 21 años que falleció y otro de 26 años que sufrió politraumatismo y fue trasladado por un SAMU al Hospital General de Castellón.

Contador

Contenido patrocinado