Joven hondureño denuncia haber sido golpeado e insultado por un policía: "Sois todos iguales, te voy a mandar a tu país"

Se ha abierto un expediente sobre la actuación del agente, en período de prueba en la Policía Local de Rocafort

VALÈNCIA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un joven de nacionalidad hondureña ha interpuesto una denuncia contra un agente de la Policía Local de Rocafort (Valencia) que supuestamente le propinó un puñetazo en el estómago y le espetó: "Vas de chulo, sois todos iguales, te voy a mandar a tu país".

Así consta en la denuncia presentada por este hombre ante el juzgado de guardia de Paterna y de la que ha informado la entidad València Acull.

La organización --a la que el joven acudió a través de su Programa de Igualdad de Trato y No Discriminación para denunciar los hechos-- ha difundido también un vídeo grabado por vecinos de los hechos, que ocurrieron en la madrugada del pasado 17 de octubre en Burjassot.

Según el relato del denunciante, regresaba a su casa en monopatín después de pasar un rato con sus amigos. A unos metros vio a varios policías haciendo un control en la calle Mariano Ribera de Burjassot. Se da la circunstancia de que el agente de Rocafort denunciado se había desplazado hasta la cercana población de Burjassot para reforzar a una patrulla que intervenía en un presunto caso de conducción en estado de embriaguez.

El denunciante asegura, al pasar junto a los agentes, le pararon y le indicaron que se quitara los cascos que portaba. Se los guardó y le preguntaron si llevaba algo que le comprometiera. Les dijo que un grínder --que sostiene que estaba vacío-- y lo entregó sacándolo de la riñonera que portaba.

Entonces, comenzaron a registrarlo y uno de los policías empezó a empujarlo hacia una esquina. El joven se sintió molesto con esta conducta y le indicó al agente si quería que se moviera se lo dijera "sin necesidad de empujarlo". "Sin ofrecer resistencia", se colocó con los brazos cruzados contra la pared. En ese momento, según afirma, "el mismo policía empezó a insultarme: 'Vas de chulo, sois todos iguales, te voy a mandar para tu país'". Además, le preguntó por otros chicos hondureños con los que habían tenido un problema el día anterior y "le contesté que no los conocía y me amenazó: 'Si te pego una, no me la aguantas'".

En la denuncia, el joven reprocha también la actitud de otros agentes presentes que, de acuerdo a su versión, no intervinieron e, incluso, uno de ellos le negó agua cuando la pidió, ya que, según afirma, acabó vomitando a causa del golpe recibido.

València Acull ha informado de que al denunciante se le ha incoado un procedimiento sancionador por estancia irregular y una propuesta de sanción por tenencia de drogas o abandono de instrumentos relacionados con las drogas, acusación que él niega rotundamente.

"RACISMO INSTITUCIONAL"

Para la asociación, esta actuación policial es "un ejemplo paradigmático de racismo institucional". De hecho, recalcan que la misma policía había parado minutos antes a un conductor español en presunto estado de embriaguez y se le trató "con respeto", según aseguran testigos.

Por su parte, el alcalde de Rocafort, Rafael Ferrando, ha confirmado a Europa Press que el agente de Policía Local, que se encontraba en un periodo de prueba de seis meses, acudió como "refuerzo" de una patrulla del municipio vecino de Burjassot para intervenir en un presunto caso de conducción en estado de embriaguez.

Ante estos hechos, el alcalde ha señalado que se ha decidido suspender cautelarmente de empleo al agente y abrir un expediente "para las resolver medidas que haya que tomar". "Se actuará con total rotundidad", ha aseverado.

"Este tipo de conductas son inaceptables e intolerables", ha censurado, al tiempo que ha defendido que "la Policía Local está para servir al ciudadano".