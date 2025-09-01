La Joven Orquesta Sinfónica de la FSMCV inicia su gira 2025

Archivo - La Joven Orquesta en Puertollano - JO SINFÓNICA DE LA FSMCV - Archivo

VALÈNCIA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Joven Orquesta Sinfónica de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana (FSMCV) regresa este mes de septiembre con una nueva gira de conciertos que "reafirma su compromiso con la excelencia, la juventud y la música sinfónica".

Esta nueva temporada, bajo la dirección artística y musical de Cristóbal Soler, visitará Alfarp (4 de septiembre, 19:00 horas), Castellón de la Plana (5 de septiembre, 18:30 horas) y Puertollano (6 de septiembre, 21:00 horas), en una propuesta que combina un repertorio de gran exigencia con la proyección de jóvenes talentos valencianos.

El tour está precedido por un encuentro pedagógico en l'Alqueria Julià de València, sede de la FSMCV, donde los integrantes de la orquesta trabajan durante varios días la puesta a punto del programa.

Se trata de la tercera gira en la que la formación visita auditorios fuera de la Comunitat Valenciana y cuenta con el apoyo del INAEM (Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música), además del patrocinio de Mapfre y Vicky Foods.

El programa de esta edición ofrecerá dos grandes obras del repertorio sinfónico: el Doble concierto en la menor, op. 102 de Johannes Brahms, y la Sinfonía n.º 5 en mi menor, Op. 64 de Piotr Ilich Chaikovski, una de las grandes piezas del sinfonismo romántico ruso. Cada concierto contará con la participación de dos jóvenes solistas de la orquesta, al violín y al violonchelo.

La gira contará, además con la colaboración de dos directores asistentes valencianos de gran proyección: Francisco Antonio Soler Compañ y Rafael Grau Vilar, quien fue recientemente director de la Joven Banda Sinfónica de la FSMCV.

La presidenta de la FSMCV, Daniela González, ha destacado: "Esta gira es una nueva oportunidad para demostrar el nivel que pueden alcanzar nuestros jóvenes cuando trabajan en equipo".

"La Joven Orquesta es un símbolo de lo que representa el movimiento de las sociedades musicales: juventud, talento y compromiso con la cultura de nuestro territorio", añade en un comunicado.