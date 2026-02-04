La Joven Orquesta Sinfónica de la FSMCV recorre la Comunitat con 'Pinceladas de Ravel' en su gira de invierno

Archivo - JOS De La FSMCV - FSMCV - Archivo

VALÈNCIA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Joven Orquesta Sinfónica de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana (FSMCV) afronta su gira de invierno 2026 bajo el título 'Pinceladas de Ravel', un programa que rinde homenaje al compositor francés a través de algunas de sus obras más emblemáticas y de su inconfundible mirada orquestal.

La gira se articulará en torno a un encuentro pedagógico que comenzó el sábado 31 de enero en la sede de la SIOAM Benimàmet, donde la formación trabaja el repertorio en un entorno formativo intensivo.

En esta edición, el director artístico de la Joven Orquesta, Cristóbal Soler, está acompañado por los directores asistentes Iván Ortiz y Pascual Cabanes, y cuenta además con la participación del director invitado Nuno Coelho.

Tras las jornadas de ensayo, la gira ofrecerá tres conciertos en diferentes puntos de la Comunitat Valenciana. El primero será el viernes 13 de febrero, a las 19:30 h, en el Teatro Carmen Tur de la Vall d'Uixó invitados por el Ayuntamiento de la Vall d'Uixó; el segundo recital será el sábado 14 de febrero, a las 19:30 h, en el Teatro Unió de Llíria. Ambos conciertos serán de acceso libre.

El cierre a esta gira de invierno será el domingo 15 de febrero, a las 18:00 h, en el Auditori del Palau de les Arts de València, en un concierto que también contará con la participación de los Pequeños Cantores de Valencia. El acceso al concierto será mediante invitación, disponible en la plataforma de venta del Palau de les Arts.

El programa principal estará presidido por el célebre Bolero de Maurice Ravel, junto a Cuadros de una exposición de Modest Músorgski, en la reconocida orquestación realizada por el propio Ravel.

Además, como complemento al programa, en los conciertos de la Vall d'Uixó y Llíria se interpretará el Concierto para contrabajo de Serge Koussevitzky, mientras que en el Auditori del Palau de les Arts se incluirá la obra Así cantan los chicos, de Jesús Guridi, con la participación del coro infantil.

"Para el repertorio principal hemos elegido una de las obras maestras del gran repertorio orquestal. Es importante que un joven que está iniciando su carrera profesional domine cierto repertorio. Y qué mejor oportunidad que esta, formando parte de una orquesta de alto nivel y poder trabajar obras como estas", apunta en un comunicado el director de la unidad, Cristóbal Soler.