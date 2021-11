Jóvenes con diversidad funcional se convierten en profesionales del arte para guiar en una actividad a niños

VALÈNCIA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los jóvenes con discapacidad intelectual y los adolescentes en riesgo de exclusión de la Fundació Per Amor a l'Art (FPAA) trabajan este mes alrededor de la exposición 'Sculpting Reality' de Bombas Gens Centre d'Art, para luego guiar en una actividad específica a grupos de Primaria del Colegio Juan Commenius con motivo del Día Mundial de la Infancia que se conmemora el sábado 20 de noviembre.

Son alumnos que se convierten en profesionales y "se empoderan". Este es el objetivo de esta actividad creada por la FPAA a raíz de una solicitud del Servicio de Promoción de los Derechos de la Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento de València, que busca la participación de diferentes entidades a través de actividades que permitan abordar, desde muchas miradas, los diferentes derechos de niños, niñas y adolescentes, según ha explicado la entidad en un comunicado.

Los jóvenes con discapacidad intelectual y los adolescentes del barrio de Marxalenes, que participan en diferentes actividades dentro del área social de la FPAA, están inmersos en un taller en torno al juego, el cuerpo, la postura, el gesto, cómo les afecta el espacio y cómo se sienten frente a éste.

Trabajan con las imágenes de grandes fotógrafos como Gary Winogrand, Mike Mandel o Hellen Levitt que están expuestas en la muestra 'Sculpting Reality: El estilo documental' en la Fundació Per Amor a l'Art" de Bombas Gens Centre d'Art.

Las actividades se llevan a cabo gracias a un trabajo conjunto del Área Social y del Área de Arte de la FPAA y están dirigidas y diseñadas por la Integradora Social Julia Crespo, Sara Losada, coordinadora de actividades culturales y educativas y la cantante y responsable de la escuela de teatro, Coral Cubells.

Los talleres con ambos grupos están pensados para reflexionar sobre qué es jugar, cómo se juega y dónde, y para que experimenten cómo la conducta corporal se adapta al contexto fotográfico o cómo el gesto y el movimiento se modifican según el contexto espacial. Y todo ello lo trasladarán luego a grupos de alumnos de primaria a los que dirigirán en un taller, convirtiéndose, así, en profesionales del arte y por un día.

La vicepresidenta de la fundación, Susana Lloret, ha resaltado que para ellos "el Día de la Infancia y la Adolescencia es todos los días". "Me gusta mucho cómo se han concebido estos talleres. Son un ejemplo de trabajo coordinado entre profesionales de distintos perfiles, pero todos con un mismo objetivo: guiar a los chicos y chicas en su desarrollo personal. Me parece que coordinarse con profesionales de distinto perfil es siempre un reto, pero es que la vida es así, no está divida por temas o contenidos está todo conectado, como en estos talleres", ha añadido.

Por su parte, el director del área social, Roberto Simón, ha afirmado que "la puesta en marcha de esta iniciativa es el reflejo de la actividad con relación a la igualdad de oportunidades que tienen que tener cada uno de los colectivos con los que trabajamos desde el área social de la Fundación".

"Poder ver a nuestros jóvenes formar a otros niños poniendo en práctica lo aprendido y ver como el grupo de personas con discapacidad intelectual a su vez imparte una actividad para menores con diversidad funcional, va a ser simplemente maravilloso", ha resaltado.