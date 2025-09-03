Jóvenes promesas mundiales del violín se citan en Cullera del 10 al 13 de septiembre en su VII Concurso Internacional

VALÈNCIA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La VII edición del Concurso Internacional de Violín 'CullerArts' reunirá del 10 al 13 de septiembre en la localidad valenciana de Cullera a jóvenes promesas de ocho países de Europa, Asia y América, semifinalistas del certamen: Anastasia Roslik (Ucrania), David Martínez (España), Isu Kim (Corea), Kaoruko Yoshida (Japón), Maria Sotriffer (Austria), Pilar Policano (Argentina), Sakura Nakagawa (Japón) y Yerassyl Khamit (Kazajistán).

El concejal de Actividades Musicales, Juan Carlos Alandete, ha puesto en valor "la capacidad que tiene este concurso para reunir las mejores promesas internacionales, convirtiéndose en toda una referencia del panorama violinista", según ha informado el consistorio en un comunicado.

Para Alandete, "la interculturalidad que siempre participa en el concurso de violín nos muestra como la música tiene esa fuerza y armonía para conectar culturas y apreciar la diversidad, los detalles, la personalidad y lo que hacen en otros lugares, pero que al fin y al cabo todos tienen un mismo idioma universal: la música".

Alandete prevé "un alto nivel, a la altura de lo que representa este certamen internacional del que estamos orgullosísimos de organizar". Las semifinales arrancarán el 10 de septiembre con dos sesiones, una a partir de las 10.00 y otra desde las 17.00 donde los y las aspirantes presentarán al jurado su mejor técnica, musicalidad y originalidad.

Una vez finalizada la jornada, el tribunal valorará los tres jóvenes violinistas que pasarán a la gran final del sábado 13 de septiembre en el Auditorio Municipal junto con la Orquesta de València dirigida por Josep Gil. La entrada para las semifinales es totalmente libre, mientras que para la final se requiere entrada a través del web agendacullera.com, en la Casa de la Cultura o el mismo día en taquilla.

Para poder participar en este concurso, los violinistas tienen que tener entre 17 y 27 años. Previo a las semifinales, el jurado valora una interpretación online presentada por cada uno de los aspirantes, de las que se seleccionan ocho semifinalistas, que son los que harán sus audiciones el próximo 10 de septiembre.

El tribunal premia la técnica, precisión, claridad y control en la interpretación; la musicalidad, la expresión y la profundidad interpretativa; la adaptación al repertorio así como la originalidad y el virtuosismo.