Las jóvenes promesas de la Ópera de San Francisco llegan este miércoles al Teatre del Raval-Rafa Lloret - AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

CASTELLÓ 31 Mar. (EUROPA PRESS) - -

Castelló se convierte de nuevo en parada obligatoria en giras musicales de ámbito internacional. Esta vez serán las jóvenes promesas de la Ópera de San Francisco, la segunda entidad musical más grande de Estados Unidos, quienes actuarán este miércoles en el Teatro del Raval-Rafa Lloret.

"El espectáculo 'Opera Scouts' traerá a 25 jóvenes, de entre 12 y 18 años, hasta la capital de la Plana, demostrando una vez más la gran calidad artística que tenemos en Castellón programando una cultura para todos", ha avanzado el concejal de Cultura en funciones, Vicent Sales, quien ha añadido que los jóvenes artistas interpretarán un repertorio variado que incluye conocidas arias de ópera y populares números de musicales de espectáculos de Broadway.

Bajo la dirección artística de Caroline Altman y con Paul Dab como pianista y asistente de dirección, el coro ha incluido a Castelló dentro de una gira por España impulsada por la San Francisco Opera Guild. La formación actúa por toda el área de la Bahía de San Francisco, incluyendo su sede principal, la San Francisco Opera, y realizan giras internacionales cada dos años.

No es la primera ocasión en la que se produce un intercambio musical de prestigiosas entidades musicales norteamericanas con el área de Cultura del Ayuntamiento de Castelló. En 2024, la Texas A&M University Wind Symphony y la California Youth Symphony fueron las primeras en actuar en el Palau de la Festa, una colaboración con la promotora 'Perform in Spain', que lleva más de 30 años organizando este tipo de encuentros musicales, siempre dentro de un riguroso programa formativo.

De hecho, todas las actuaciones son de carácter gratuito y los promotores valoran la oferta cultural de cada ciudad escogida. En esta gira solo podrán disfrutar de 'Opera Scouts' los ciudadanos de Segovia, Málaga y Puerto de Santa María, además de la capital de la Plana. La gira española se produce después de conquistar escenarios de Francia, Italia, Reino Unido y Alemania.