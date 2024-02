Joyce DiDonato protagoniza en el Palau la ópera 'Dido and Aeneas' de Purcell junto a Il Pomo D'Oro

VALÈNCIA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La mezzosoprano Joyce DiDonato protagoniza, junto a la prestigiosa formación Il Pomo D'Oro, dirigidos por Maxim Emelyanychev, la ópera en versión concierto 'Dido and Aeneas', de Purcell. La Sala Iturbi del Palau de la Música acogerá la cita a las 19.30 horas de este martes.

En el elenco vocal destaca también la soprano Fatma Said y el tenor Andrew Staples. El oratorio 'Jephte' de Giacomo Carissimi completa este programa del gran barroco.

El director del Palau, Vicente Llimerá, ha manifestado que "tras el reciente éxito de 'Salome' de Richard Strauss, se podrá disfrutar de otra gran ópera en versión concierto, pero en este caso de un título esencial barroco como es 'Dido and Aeneas' de Purcell, y, además, con una extraordinaria cantante lírica como la DiDonato que hacía once años que no visitaba esta casa".

"Este programa ha sido una apuesta personal, ya que es todo un lujo programar para nuestro público a esta auténtica diva delcanto, que siempre maravilla por su timbre, amplio registro vocal, musicalidad y una poderosa presencia escénica", ha aseverado Llimerá.

Tanto el conjunto Il Pomo d'Oro como el director y clavecinista Maxim Emelyanychev, debutan en el Palau de la Música con estas dos obrasmaestras barrocas.

La ópera 'Dido and Aeneas' de Purcell, se estrenó en en Londres en 1688 y consta de tres actos con texto del poeta Nahum Tate, basado en su tragedia Brutus of Alba or The Enchanted Lovers, y en el canto IVde la Eneida de Virgilio. Joyce DiDonato como Dido, la soprano Fatma Saidcomo "Belinda" y Andrew Staples como Eneas encabezan un nutrido repartovocal. Previamente, empezará la velada con 'Jephte' de Giacomo Carissimi,uno de los primeros oratorios, cuya estructura adoptarían posteriormente elresto de los compositores barrocos, y que protagonizarán el tenor Andrew Staples como Jephte y la soprano Carlotta Colombo como Filia.

REPERTORIO DE CUATRO SIGLOS

Nacida en Kansas, Joyce DiDonato ha llegado a la cumbre de la industria como intérprete, productora y feroz defensora de las artes. Posee un repertorio que comprende más de cuatro siglos y una discografía variada y proyectos líderes en la industria. Esta temporada visitará The Metropolitan Opera interpretando Sister Helen en Dead Man Walking de J. Heggie, donde volverá como Virginia Woolf en The Hours de K. Hedes. En 2022, se unió a la Metropolitan Orchestra para una gira por el Reino Unido.

En ópera, ha cantado hace poco Agrippina en la Metropolitan Opera yRoyal Opera House, Didon en Les troyens en la Wiener Staatsoper; Sesto enCendrillon y Adalgisa en Norma en la Metropolitan Opera; Semiramide en laÓpera Estatal de Baviera y Royal Opera House, y Charlotte en Werther en laRoyal Opera House. Ha sido residente en el Carnegie Hall y Barbican Centrede Londres, ha hecho giras por los EE. UU., Sudamérica, Europa y Asia y haactuado como solista invitada en la Last Night of the Proms de la BBC, etc.