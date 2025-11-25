Juan Gómez-Jurado participa este jueves en un encuentro literario en Orihuela (Alicante)

Archivo - El escritor Juan Gómez-Jurado - Isabel Infantes - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Orihuela (Alicante) ha organizado un encuentro literario y firma de libros con el escritor Juan Gómez-Jurado para este jueves a las 19.00 horas en el Auditorio de La Lonja.

El consistorio, en un comunicado, ha destacado que Gómez-Jurado es un "autor clave del panorama literario actual" y un "escritor superventas" que "ha alcanzado cifras extraordinarias de lectores gracias a obras como 'Reina roja', 'Loba negra', 'Rey blanco', 'Cicatriz' o 'Todo arde', convertidas en fenómenos editoriales".

Además, ha resaltado que parte de su obra ha sido adaptada recientemente a una serie de televisión, "con enorme éxito de audiencia", y que es "uno de los autores españoles con mayor proyección en redes sociales y un divulgador cultural consolidado" que participa "activamente en medios de comunicación, pódcasts y programas especializados".

Según el consistorio, durante la sesión, los asistentes podrán conocer "de primera mano" la visión literaria de Gómez-Jurado, su proceso creativo y su experiencia dentro del panorama editorial actual.

El encuentro arrancará a las 19.00 horas con una bienvenida institucional y la presentación de Juan Gómez-Jurado. A partir de las 19.10 horas, el autor mantendrá una conversación con el moderador, en la que abordará su proceso creativo, el desarrollo de su obra literaria y diversas reflexiones sobre la narrativa contemporánea.

A continuación, se abrirá un turno de charla-coloquio con el público, que podrá plantear preguntas y compartir impresiones directamente con el escritor. Posteriormente, hacia las 20.30 horas, está prevista una sesión de firma de ejemplares.