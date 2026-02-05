El juez deja libres a los detenidos por presuntamente expoliar a la octogenaria, todos con cautelares menos el notario

Archivo - Ciutat de la Justicia de València (imagen de archivo) - GVA - Archivo

VALÈNCIA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El titular de la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valencia (antiguo juzgado de Instrucción 1 de Valencia) ha dejado en libertad a los cinco detenidos por presuntamente expoliar a una anciana con alzhéimer, todos ellos con medidas cautelares menos el notario.

En total, agentes de la Policía Nacional detuvieron en esta operación a cinco personas: dos de ellas, abogados, un notario, la mujer que cuidaba a la anciana y el hombre que compró los inmuebles de la víctima.

Tras los arrestos, fueron puestos este miércoles por la noche a disposición judicial, y se les dejó en libertad provisional, conforme a lo solicitado por el ministerio fiscal, según han informado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Para cuatro de los detenidos --los dos abogados, la cuidadora de la víctima y el comprador de inmuebles-- el magistrado acordó retirarles el pasaporte, prohibirles la salida del territorio nacional y les fijó comparecencias en sede judicial cada 15 días.

Para el quinto detenido, notario, el magistrado no adoptó medidas cautelares al entender que los indicios de su participación en los hechos eran menores que los existentes contra los otros cuatro investigados.

La causa está abierta inicialmente por los delitos de estafa, apropiación indebida y hurto, sin perjuicio de ulterior calificación, han apuntado las mismas fuentes.

Por otro lado, el magistrado también ha acordado abrir una línea de investigación por un posible delito de homicidio en grado de tentativa, que en estos momentos no atribuye directamente a ninguno de los investigados, después de que un informe médico haya constatado la presencia una sustancia química en el organismo de la víctima que puede resultar mortal para una persona de su edad y sus dolencias.

LA OPERACIÓN

La investigación policial se inició en el mes de junio de 2025 por parte de los agentes de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito de Ruzafa a raíz de la denuncia que interpuso la familia de la perjudicada, la cual manifestaba que cada vez le resultaba más difícil contactar con ella o mantener encuentros presenciales, según ha informado Jefatura en un comunicado.

Esta situación les empezó a generar inquietud, por lo que los familiares consultaron la situación patrimonial de la víctima en el Registro de la Propiedad y comprobaron que la totalidad de los bienes inmuebles habían sido enajenados.

Los denunciantes constataron que la mujer había procedido a la venta de sus inmuebles con el asesoramiento e intervención de dos letrados, que resultaban ser también abogados de la parte compradora.

Por este motivo, las ventas se realizaron por un valor muy inferior al que realmente tenían los bienes inmuebles en cuestión. Además, todas se llevaron a cabo ante el mismo notario, que era el encargado de dar legalidad al acto, e incluso en la venta del piso donde residía la afectada, pese a transmitirse en régimen de nuda propiedad, se llegaron a establecer condiciones gravosas y desfavorables para ella, que contemplaban la posible pérdida del usufructo.

Durante las primeras pesquisas llevadas a cabo por los investigadores, se pudo corroborar la presencia de todos los investigados en las operaciones, producidas todas ellas en poco más de un año.

Los abogados realizaban un doble asesoramiento, favoreciendo al comprador y dejando totalmente desprotegida a la vendedora. Estos últimos habían obtenido un poder de subsistencia que les facultaba a poder administrar todo el patrimonio de la víctima, la cual tenía alzhéimer.

Posteriormente, los efectivos averiguaron que el notario se personó junto con el comprador al objeto de hacer gestiones para suprimir el usufructo de la afectada, entrevistándose con vecinos y realizando preguntas encaminadas a demostrar que ella ya no vivía allí, cuando sí era su vivienda habitual.

Así mismo, los agentes constataron que la cuidadora había sido incluida en el testamento, siendo ésta la persona que mayor influencia ejercía sobre la octogenaria y encargada de realizar las extracciones de dinero de la cuenta de la mujer. Como consecuencia de todas estas operaciones, los beneficios obtenidos eran de aproximadamente unos 785.000 euros. Es por ello que la operación finalizó con la detención de estas cinco personas.