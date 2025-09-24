El juez procesa al organizador del Medusa por la muerte de un joven en 2022 y a los responsables de cuatro empresas

Archivo - Imagen de la cabecera del escenario principal del Medusa 2022 firmada por el artista fallero Manolo García- MEDUSA SUNBEACH FESTIVAL - Archivo

VALÈNCIA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Sueca ha procesado al organizador del Medusa Sunbeach Festival de Cullera por la muerte de un joven en 2022 y a los responsables de cuatro empresas por fallos en el montaje de estructuras.

Así se desprende de un auto, adelantado por Las Provincias y consultada por Europa Press, en el que el juez acuerda continuar la tramitación de las diligencias contra el organizador del festival y cuatro responsables de empresas por ser los hechos constitutivos de delito. Así mismo, acuerda sobreseer el procedimiento contra responsables municipales del Ayuntamiento de Cullera, municipio donde se celebra el evento.

El juez continúa el procedimiento contra las cinco personas como consecuencia, según se desprende de su resolución, de la infracción objetiva del deber de cuidado y de la diligencia debida, incluida la 'lex artis' de cada uno de los profesionales que han intervenido en el diseño, planeamiento de la actividad y ejecución del montaje de las instalaciones del festival.

El accidente tuvo lugar en la madrugada del 13 de agosto del año 2022 en este festival celebrado en Cullera y provocó la muerte de un joven de 22 años y 40 heridos.

El suceso se produjo en el momento que un desplome de aire --reventón cálido-- impactó sobre el terreno en el que se celebraba el Medusa y produjo vientos de hasta 100 km/h, además de un ascenso de las temperaturas de hasta 10C y un descenso de la humedad. Esto provocó el desprendimiento de algunas estructuras del escenario y accesos al recinto, que causaron la muerte del joven y las heridas al resto.

Como consecuencia del suceso, un joven de 22 años falleció y 40 personas fueron asistidas, ocho de ellas por el CICU en el lugar y 32 trasladadas a hospitales bien en ambulancia o en transportes privados. De ellas, cinco quedaron hospitalizadas al presentar fracturas.