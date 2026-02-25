Una jueza absuelve a los acusados de amañar partidos del Eldense para apuestas deportivas al "no acreditarse" los hechos

Archivo - Juzgados de Alicante - EUROPA PRESS - Archivo

ALICANTE, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La titular de la plaza número 1 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Alicante ha absuelto a los seis acusados en la causa sobre los presuntos amaños de partidos del Eldense para lucrarse con apuestas deportivas en la temporada 2016-2017. Entre ellos, están un inversor italiano del club, entrenadores y futbolistas.

Así se desprende de una sentencia fechada a 25 de febrero de 2026, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que la jueza considera que no ha quedado acreditado que estas personas sean autoras de los delitos de corrupción en los negocios y de integración en grupo criminal, además de otro delito continuado de falsedad en documento privado. Contra este fallo se puede presentar un recurso de apelación.

En la parte de hechos probados, se detalla que el 2 de enero de 2017 se suscribió un contrato entre el Eldense y ese inversor italiano, Nobile Capuani, para "la cesión de la gestión deportiva y económica" del club a la mercantil que creara el cesionario.

Además, señala que Capuani contrató, en primer lugar, a Filippo Vito di Pierro como entrenador y, posteriormente, a Fran Ruiz, "al carecer el primero de licencia válida en España para ser entrenador de Segunda B". La sentencia también absuelve a estos dos entrenadores.

Según la jueza, "no consta probado que Nobile Capuani fuera el representante legal de un grupo de inversión que tuviera por finalidad lucrarse con la toma de control" del Eldense "para obtener beneficio económico a través de la alteración de resultados y ganar dinero con las apuestas deportivas predeterminando los resultados de los partidos".

Tampoco que, para ello, los entrenadores "actuaran obedeciendo órdenes" del inversor italiano "en lo referente a futbolistas que debían alinear con órdenes concretas a algunos de ellos para predeterminar los resultados", en concreto con Michael Wayne Fernández y Nico Cháfer, con la participación del hermano de este último.

En este sentido, la jueza no ve probado que este familiar "tuviera asignada la función directiva para predeterminar resultados de los partidos mediante la proposición de amaños en los eventos deportivos" ni que Nico Cháfer "contactara con otros futbolistas para predeterminar los resultados".

PARTIDOS

Tampoco ve acreditado que los acusados, "actuando de forma concertada y con reparto de funciones, predeterminaran los resultados de cinco partidos" que jugó el Eldense. En concreto, con el CD Ebro, el 29 de enero de 2017; con el Villareal B, el 18 de febrero; con la UE Cornellá, el 19 de marzo; con el CF Gavá, el 26 de marzo, y con el Barcelona B, el 1 de abril, "a los efectos de apuestas".

Del mismo modo, la jueza entiende que "no consta probado" que Capuani imitara la firma del presidente de la junta gestora del Eldense, Alfonso Ortuño, en contratos de futbolistas del club deportivo.