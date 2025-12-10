La jueza da tres días a seguridad de Presidencia para que identifique a los escoltas de Mazón el día de la dana

El expresidente de la Generalitat valenciana Carlos Mazón comparece ante la comisión de la dana, en el Congreso de los Diputados, a 17 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

VALÈNCIA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana ha acordado citar como testigo al chófer que prestaba servicio al expresident de la Generalitat Carlos Mazón el 29 de octubre de 2024 y requerir al jefe de seguridad de Presidencia para que, en el plazo de tres días, identifique a los escoltas que el exjefe del Consell tenía asignados en esa jornada. Una vez cumplimentado ese oficio, la magistrada los citará como testigos.

Así consta en una providencia, de fecha de este miércoles, en la que la jueza acuerda la citación como testigo del chófer tras la declaración en esta misma jornada de Pilar Montes, directora general de la Secretaría del gabinete del expresidente de la Generalitat, quien ha indicado que la tarde de la riada no recordaba haber hablado con el 'expresident', pero sí intercambiarse mensajes por un viaje que tenía al día siguiente.

También ha comentado que no suspendió la agenda oficial de Mazón esa jornada y que tenía la tarde libre, sin actos. El listado de llamadas el expresident incluye una con la testigo a las 19.42 horas, si bien Montes ha manifestado que no recordaba haber mantenido una conversación con él a esa hora. De hecho, ha comentado que esa llamada la ha visto publicada. Y preguntada por los escoltas, ha indicado que su agenda de actos se envió al jefe de seguridad y al equipo de conductores el día anterior. "Cuando el presidente sale se activa un dispositivo, aunque sea agenda privada", ha manifestado.

La jueza, a petición de una acusación particular y la popular que ejerce Compromís, acordó en un auto del pasado 21 de noviembre requerir la identificación para sus posteriores citaciones como testigos de los escoltas y el chófer asignados a Mazón el 29 de octubre de 2024 entre las 15.00 y las 21.00 horas.

La magistrada consideraba necesario saber si dichos testigos "efectivamente pudieron oír algunas de las llamadas o los comentarios a raíz de ellos", en alusión al entonces jefe del Consell y la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, investigada en la causa, al igual que el que fuera si 'número 2', Emilio Argüeso.

La instructora subrayaba que es extrapolable a estos testigos los argumentos recogidos en el auto de la Audiencia Provincial que ordenó la práctica de la testifical de la periodista Maribel Vilaplana, que comió el día de la dana con el presidente de la Generalitat.