La jueza de la dana aplaza la testifical de Mazón hasta que la Audiencia resuelva su recurso de personación

Archivo - Carlos Mazón en imagen de archivo - Carme Ripollés - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024, que ha dejado 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia, ha acordado aplazar la declaración testifical del expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón hasta que la Audiencia de Valencia resuelva sobre su recurso en el que solicita poder personarse en la causa.

Así se desprende de un auto, facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), en el que la titular de la plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja también ha dado un plazo de cinco días al 'expresident' para aportar voluntariamente las llamadas y mensajes que hizo el día de la riada.

En cuanto a la citación, la magistrada explica que ha adoptado esta decisión "al objeto de respetar el pronunciamiento de la Audiencia Provincial".

La magistrada acordó recibir declaración al testigo en un auto fechado el pasado 24 de marzo. En él establecía que fijaría la fecha para la declaración una vez que el auto de la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV, de fecha 16 de marzo, en el que se rechazaba abrir una investigación contra el aforado, fuera firme. El tribunal confirmó este lunes esa decisión.

Entre una y otra resolución del Alto Tribunal valenciano, el 29 de marzo de 2026, Mazón había solicitado personarse en las diligencias previas del Tribunal de Instancia de Catarroja.

La jueza lo denegó el 31 de marzo de 2026 al considerar que esa personación, con los derechos que asisten a un investigado, resultaba incompatible con su condición de testigo. El expresidente de la Generalitat recurrió entonces ese auto en apelación ante la Audiencia Provincial. Cuando este órgano resuelva, la jueza le citará para su testifical.

Respecto a las llamadas, la jueza ha decidido efectuar al testigo la comunicación personal con el ofrecimiento de que aporte voluntariamente al procedimiento su listado de llamadas telefónicas entrantes y salientes del 29 de octubre de 2024, así como sus mensajes de WhasApp u otro tipo de mensajería, de dicha fecha, relacionados con la emergencia de la dana. Para ello le concede un plazo de cinco días.