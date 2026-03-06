La jueza de la dana cita a declarar como perito a la meteoróloga de À Punt Victoria Roselló

La jefa de Meteorología de À Pùnt Media, Victoria Rosselló. - Eduardo Parra - Europa Press

VALÈNCIA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La jueza que instruye la causa por la gestión de la dana ha citado a declarar, el próximo 15 de abril a las 09.30 horas, a la meteoróloga de À Punt Victoria Roselló para que preste declaración en calidad de perito.

Así figura en una diligencia de ordenación de la magistrada notificada este jueves a las partes y facilitada hoy por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

La citación de la especialista, que era jefa de Meteorología de la televisión pública valenciana el 29 de octubre de 2024, el día de la trágica riada, llega después de su comparecencia en la Comisión de Investigación del Congreso, donde expuso, entre otras cuestiones, que el caudal del Barranco del Poyo empezó a crecer "exponencialmente" a las 15.40 hasta alcanzar un volumen "cuatro o cinco veces superior al del Ebro" y que este dato estaba a disposición de quien quisiera en la web de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

"Han fallado muchas cosas pero la información estaba a disposición de cualquiera, esto es incontestable", resumió ante la comisión del Congreso que investiga la gestión de esa catástrofe que dejó 230 muertos solo en la provincia de Valencia.

La meteoróloga agregó que la cifra de fallecidos es "inasumible" cuando existían las "herramientas", no para prevenir una dana, que siempre las habrá, pero sí para alertar a la población como hizo ella desde la televisión autonómica, cuando, a las 15.20, ya advirtió a la gente que de que no saliera de casa.