La jueza de la dana cita a ocho nuevos testigos: de la Abogacía, el núcleo de Mazón, un chófer y cargos de Emergencias

La juea de Catarroja que investiga la gestión de la dana ha fijado las fechas de declaración de ocho nuevos testigos en el procedimiento, comparecencias que se llevarán a cabo entre el 27 de enero y el 27 de febrero y que incluyen a miembros de la Abogacía de la Generalitat; asesores del 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón; un chófer y cargos de Emergencias.

Así consta en una diligencia de ordenación suscrita por la letrada de la Administración de Justicia y notificada este miércoles a las partes en el marco de la causa por la gestión de la dana que dejó 230 víctimas mortales el 29 de octubre de 2024.

Para el 27 de enero se ha acordado la declaración del coordinador de la Abogacía de la Generalitat en la Conselleria de Justicia e Interior y el abogado general de la Generalitat, a las 9.30 y las 11.30 horas, respectivamente, en relación con las consultas que en la tarde de la dana les hicieron sobre la posibilidad de confinamiento a la población.

Para el 6 de febrero, a las 9.30 horas, se ha fijado la declaración del director general de Emergencias y Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunitet Valenciana en el momento de la dana, Alberto Javier Martín y el día 13, a la misma hora, a Raúl Quílez, director de la empresa pública SGISE (Servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat Valenciana).

En cuanto al núcleo de Mazón y empleados, el 20, también a las 9.30, está citado el chófer que tenía adscrito el 29O mientras que los días 23, 25 y 27 están llamados a comparecer sus asesores más cercanos: Josep Lanuza; Francisco González, que era en ese momento director general de Comunicación y Promoción Institucional y la jefa de prensa, Maite Gómez, respectivamente. Lanuza y Gómez fueron quienes acompañaban a Mazón a su llegada al Cecopi a las 20.28 horas.

La jueza acordó el pasado 7 de enero llamar como testigos al abogado coordinador de la Abogacía de la Generalitat en la Conselleria de Justicia en ese día y al Abogado General de la Generalitat en relación con las conversaciones mantenidas sobre un posible confinamiento de la población.

De esta forma accedía a la petición de uno de los abogados de la acusación, que solicitaba identificar a los abogados de la Generalitat que entre las 19:45 horas y 20:00 horas efectuaron asesoramiento respecto de un posible confinamiento de la población y en relación con el proceso de toma de decisiones en las medidas destinadas a la protección de la ciudadanía.

"ASESORAMIENTO"

La magistrada indica que la Abogacía de la Generalitat "intervino realizando asesoramiento", un hecho que se desprende del informe aportado a la causa, de fecha de 26 de diciembre de 2025. En ese informe se indica que el 29 de octubre de 2024 "ningún alto cargo de la Conselleria de Justicia e interior, de Medio Ambiente o de Presidencia de la Generalitat formuló consulta escrita a la Abogacía de la Generalitat Valenciana".

No obstante, la tarde del día 29 de octubre 2024 se recibieron "llamadas telefónicas de corta duración" en relación con el fenómeno meteorológico que se estaba produciendo. Según el informe, al que hace referencia el auto, el entonces subsecretario de la Conselleria de Justicia e Interior llamó al abogado coordinador de la Abogacía en ese departamento y le preguntó si un eventual confinamiento "tendría soporte jurídico", a lo que el abogado de la Generalitat contestó "afirmativamente".

Asimismo, Cayetano García, entonces secretario autonómico de Presidencia --y que declarará el próximo 22 de enero--, llamó al abogado general de la Generalitat para "avisarle de la posibilidad" de que la consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, --investigada en la causa--, "contactara con la Abogacía en caso de que fuera necesario dictar alguna resolución o disposición que requiriese de un informe jurídico en relación con un eventual confinamiento". El abogado general manifestó su disponibilidad.

De acuerdo con el informe, "después de estas llamadas no se recibió ninguna petición de informe ni solicitud adicional, ni verbalmente, ni por escrito".

Según la jueza, el informe recibido de la Abogacía "contradice" las manifestaciones de José Manuel Cuenca, quien fuera jefe de gabinete del expresidente de la Generalitat Carlos Mazón, referentes a que Cayetano García "habría hablado con la Abogacía de la Generalitat" y que su respuesta en relación con la posibilidad de un confinamiento por parte de Pradas sería el motivo de los mensajes que le remitió Cuenca a Pradas en los que le decía que no acordara esa medida para toda la provincia.

La magistrada subraya en el auto que a las 19:54 horas del 29O Cuenca dijo a la exconsellera: "Salo. De confinar nada por favor. Calma". Y, de acuerdo con su declaración, estos mensajes "se basan en las supuestas manifestaciones del Abogado de la Generalitat que al testigo se las habría transmitido el sr. Cayetano García".

En cambio, el informe de fecha de 26 de diciembre de 2025, suscrito por el Abogado General de la Generalitat, "habla sólo de dos llamadas cortas, y que en una de ellas se habría afirmado que un eventual confinamiento tendría soporte jurídico, indicando los preceptos en los que podría fundamentarse".

En cuanto al núcleo de Mazón, la magistrada acordó su citación por el hecho de que, en el análisis en el proceso de toma de decisiones en el Cecopi del día 29 de octubre de 2024, y en el específico análisis del envío de la alerta a la población, "resulta pertinente" el estudio de las llamadas que pudo efectuar la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, investigada en la causa "al objeto de esclarecer el proceso de deliberación" que se siguió en el Cecopi.