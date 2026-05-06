La jueza de la dana cita como testigo-perito al presidente de Avamet y pide los datos que la entidad ofreció el 29O

Archivo - Estragos ocasionados por la dana, a 13 de noviembre de 2024, en Picanya, Valencia - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana ha acordado la citación como testigo-perito, a petición de la acusación popular que ejerce FTAP-CGT, del presidente de la Associació Valenciana de Meterologia (Avamet) y recabar datos de esa entidad del 29 de octubre de 2024.

Así lo ha decidido en un auto en el que la instructora ha pedido que se libren oficios a la Confederación Hidrográfica del Júcar y al Centro de Coordinación de Emergencias para que informen si consultaron esos datos de Avamet el día de la dana que dejó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia y a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para que indique qué datos concretos de Avamet utilizó o tuvo a su disposición durante el seguimiento del episodio.

Según señala la magistrada, el contenido de las pruebas solicitadas se centra en la información que facilitaba Avamet, una petición "pertinente" dado que se enfoca "en el análisis de la previsibilidad, anuncio de la dana con días de antelación y comunicación a los organismos públicos".

En esta línea, señala que los datos de Avamet, según expresó en su declaración como testigo-perito la jefa de Meteorología de À Punt, Vocyoria Rosselló, "eran de acceso abierto, de posible consulta por cualquier persona" y, de hecho, fueron utilizados por ella misma. La magistrada subraya en el auto que la televisión pública valenciana preparó un extenso despliegue con cinco días de antelación al 29 de octubre de 2024, con los datos de los que disponía.

DATOS DETALLADOS DE ESTACIONES

La magistrada requiere a Avamet que aporte a la causa los datos brutos y validados de todas sus estaciones correspondientes al día 29 de octubre de 2024, especificando para cada registro la hora exacta (con segundos, si es posible), identificación de la estación, coordenadas geográficas, titularidad de la misma, acumulado de precipitación, intensidad, intervalo de medición y estado de la transmisión.

Asimismo, solicita un histórico de publicaciones en su página web, mapas generados, capturas de pantalla de sus plataformas y redes sociales, así como logs de actualización, registros de consultas y de eventuales caídas de servicio de sus sistemas informáticos durante el día de la dana.

De igual modo, le pide que aporte los datos "específicos y detallados" de las estaciones ubicadas en los términos municipales de Chiva, Turís, Godelleta, Montserrat, Buñol, Cheste y Loriguilla, así como de aquellas que recojan datos de las cuencas de los barrancos del Poyo, Gallego y Horteta y un informe técnico de validación posterior de los registros de lluvia del episodio de dana del 29 de octubre de 2024, si se hubiera elaborado.

Además, reclama la copia de todas las comunicaciones (correos electrónicos, informes, mensajes, etc.) mantenidas por Avamet con Aemet, la Confederación Hidrográfica del Júcar, la Generalitat Valenciana, el 112, ayuntamientos, universidades o medios de comunicación en relación con dicho episodio.

Igualmente, solicita una copia del comunicado oficial emitido por Avamet tras la dana en el que la propia asociación afirmaba que sus datos serían "de gran utilidad" para la investigación de lo ocurrido.

La magistrada también ha acordado librar una serie de oficios con peticiones a distintas administraciones: a la CHJ para que informe sobre si en la gestión del episodio de dana del 29 de octubre de 2024, sus técnicos integraron, consultaron o tuvieron en consideración los datos de la red de Avamet; a Aemet, para que indique qué datos concretos de la red de Avamet utilizó o tuvo a su disposición durante el seguimiento del episodio, dado que la cita como fuente de datos de precipitación acumulada y al CCE para que informe de si disponían de acceso operativo a la información de Avamet y si consta que algún técnico la consultara.

También pregunta a Emergencias quién era la persona o departamento responsable de realizar el seguimiento de fuentes de información meteorológica de acceso público, no estrictamente internas o de Aemet, en el marco de la gestión de la emergencia.