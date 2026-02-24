La jueza de la dana eleva al TSJCV exposición razonada contra Mazón

1063076.1.260.149.20260224135610
Vídeo de la noticia
Archivo - Imagen de archivo del expresident de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón - Jorge Gil - Europa Press - Archivo
Europa Press C. Valenciana
Actualizado: martes, 24 febrero 2026 14:34
Seguir en

   VALÈNCIA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

   La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana ha acordado elevar a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) una exposición razonada contra el 'expresidente' de la Generalitat Carlos Mazón.

   Así lo ha informado el TSJCV en su cuenta de X, donde comunica la decisión de la magistrada que instruye la causa por la gestión de las riadas que dejaron 230 víctimas mortales el 29 de octubre de 2024 en la provincia de Valencia.

   La competencia para investigar a Mazón corresponde al TSJCV dado que dejó el cargo de 'president' de la Generalitat pero mantiene su acta de diputado en Les Corts. En la causa figuran como investigados la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su ex número dos, Emilio Argüeso.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado

Hemeroteca en Valencià d'Europa Press