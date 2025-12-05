La jueza de la dana fija fecha para la comparecencia como testigo de Basset: será los días 14 y 19 de enero

Archivo - El ex inspector jefe del Consorcio de Bomberos de la Comunidad Valenciana, José Miguel Basset (c) en imagen de archivo. - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La jueza que instruye la causa por la gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre, que provocó 230 víctimas mortales, ha acordado nuevas comparecencias, entre ellas la del que fuera inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia y jefe operativo de la emergencia del día de la dana, José Miguel Basset, que deberá a acudir a declarar en calidad de testigo los próximos días 14 y 19 de enero de 2026.

Así figura en una diligencia de ordenación, facilitada este viernes por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), en la también se fijan las testificales de la supervisora del 112 --el 16 de enero de 2026-- y del hasta ahora secretario autonómico de Presidencia de la Generalitat, Cayetano García, el 22 de enero.

Además, y como ya se había acordado, da cuenta de que la comparecencia como testigo del subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, que comenzó este jueves y se prolongó durante toda la jornada, continuará el 17 de diciembre.

Por otro lado, la magistrada ordena unir al procedimiento el documento manuscrito --según Suárez-- de Salomé Pradas y que fue aportado por el subdirector de Emergencias en su declaración de ayer, así como las anotaciones de su cuaderno el 29O.

Igualmente, requiere a Jorge Suárez para que, en el plazo de tres días, aporte al Juzgado, dada la conformidad expresada por él mismo en su declaración testifical, los correos y mensajes que formen parte de la conversación mantenida para la emisión de un informe fechado el 19 de febrero de 2025 y también los mensajes de su Whatsapp relacionados con la gestión de la emergencia.

La instructora traslada a las partes de la incorporación a la causa de los mensajes de Whatsapp que Salomé Pradas ha aportado al procedimiento.