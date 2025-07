La jueza de la dana incorpora a la causa nuevas declaraciones de familiares y allegados de víctimas

Afea a una de las acusaciones particulares "intentar introducir en el procedimiento bulos sobre el número de fallecidos"

VALÈNCIA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja (Valencia), que investiga la gestión de la trágica dana del 29 de octubre de 2024, ha dictado una providencia en la que acuerda incorporar a la causa las declaraciones de diversos perjudicados --familiares y allegados de víctimas-- y citar a otros para el ofrecimiento de acciones.

Asimismo, comunica a las partes que se han adherido a la petición de una acusación popular relativa a la permanencia del órgano judicial en la Ciudad de la Justicia de Valencia que ya se ha articulado dicha petición en un acuerdo de la Junta de Jueces del Tribunal de Instancia de Catarroja

Por otra parte, la magistrada firma otros dos autos en los que desestima sendos recursos de reforma de una misma acusación particular que reiteraba su petición de práctica de diligencias de investigación relacionadas con la presa de Forata y le afea que intente "introducir bulos" sobre el número de fallecidos en la barrancada.

Así, la instructora señala que "en el escrito de recurso, de difícil lectura, se apela de manera frecuente a que se debe buscar la verdad de los hechos, intenta introducir en el procedimiento bulos sobre el número de fallecidos".

"Frente a la cifra real de 228, una de ellas embarazada de 8 meses, lo que supondría la pérdida de 229 vidas humanas, una de ellas dependiente, se dice por dicha acusación que son más de 300 personas: 'siendo muchas más las muertes que produjeron las aguas que las que vienen siendo judicialmente contabilizadas, y no sólo las que se vienen listando de forma reiterada, con desprecio y desconocimiento absoluto a la realidad'. No se aporta prueba alguna de dicha afirmación, nombres e identidades que le llevarían a sostener que existirían más de 70 personas que han fallecido y que no se reconocen", reprocha Nuria Ruiz Tobarra.

Y añade que, en otro escrito de reforma de la misma representación, se fijaba la cifra de fallecidos en 257 y, "de forma insistente", en otro escrito, por la misma representación se afirmó que la cifra de fallecidos eran 232, aportándose en este caso un listado con 232 nombres.

"La diferencia frente a los 228 era fácil de explicar, como se expresó en un auto previo. Tres de los nombres del listado aportado por dicha acusación particular estaban repetidos. El cuarto supuesto fallecido estaba vivo, se trataba de un lesionado. No procede sino la desestimación del recurso de reforma frente al auto de 12 de mayo de 2025, que denegaba las diligencias interesadas en escrito presentado el 22 de abril de 2025 por esta representación", resuelve.

PRESA DE FORATA

Igualmente, la jueza vuelve a rechazar que exista vínculo entre los fallecimientos y la presa de Forata. "Se introduce en este caso una fundamentación diferente que no resiste mínimamente un análisis de la relación de causalidad, ni la posición de garante, y es que no se auxilió a una de las víctimas por el hecho de que estaban atentos a la evolución de la presa de Forata".

"El hecho de atender la situación de la presa de Forata no era incompatible con la alerta a la población. También se alude al hecho de que dicha prueba permitirá la declaración como investigado del presidente de la CHJ. Dicha cuestión ya fue resuelta por la Audiencia Provincial de Valencia en auto de 19 de junio de 2025, por lo que carece de sentido expresarlo como fundamentación de la práctica de dicha prueba testifical", desgrana la jueza.