Jueza de la dana pide al Consorcio Bomberos que diga cuándo se informó al Cecopi de la inundación en el parque de Chiva

Archivo - Vecinos observan el derribo de viviendas con maquinaria pesada, a 24 de febrero de 2025, en Chiva, Valencia. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la gestión de la trágica dana, que causó la muerte a 230 personas, solicita al Consorcio Provincial de Bomberos que informe sobre cuándo se tuvo conocimiento de que las inundaciones habían inutilizado el parque de Chiva y si se comunicó esta situación al Cecopi.

En un providencia dictada este viernes, la magistrada explica que, tras el escrito presentado por la representación de la Associació Mai Més, se ha acordado enviar un oficio al Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia para que este informe sobre la hora en la que se tuvo conocimiento de la inutilidad de parque de Chiva a causa de las inundaciones del 29 de octubre de 2024, así como del medio por el que se supo de esta situación y a través de quién.

Igualmente, reclama la instructora que se especique si esta información se comunicó al Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat y a los miembros del Cecopi o si estaba a disposición de la dirección de la emergencia.

En la misma resolución, la magistrada ordena enviar al parque de Bomberos de Chiva un oficio para que dé cuenta, por medio de la jefatura, sobre la identidad de los bomberos que se encontraban aquel día en dicho parque y sobre la hora en la que se produjeron las inundaciones que lo inutilizaron, además de las vías por las que se comunicó esa incidencia.

Asimismo, y una vez identificados estos trabajadores, decide que sean citados como testigos en la causa.

Por otra parte, la jueza Nuria Ruiz Tobarra, conforme a la resolución de la Audiencia Provincial de Valencia, pide a la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DGTIC) que informe sobre la trazabilidad de la comunicación remitida por el director general del Medio Natural el 29O a la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (ASVRE) ofreciendo a los agentes medioambientales para vigilar los cauces y barrancos.