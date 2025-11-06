La jueza de la dana pide a la empresa del parking de Glorieta que aporte el tique con la hora de salida de Vilaplana

Imagen de archivo de la periodista Maribel Vilaplana (d) a su llegada a los Juzgados de Catarroja, a 3 de noviembre de 2025, para declarar como testigo ante la jueza - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre ha pedido a la empresa gestora del parking de la Glorieta que aporte el tique de aparcamiento en el que conste la hora de salida del vehículo de la periodista Maribel Vilaplana, que comió con el president de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, el día de la riada que dejó 229 víctimas mortales en la provincia de Valencia.

Así consta en una providencia de la magistrada, con fecha de este jueves, en la que requiere a la mercantil Interparking, Hispania, S.A., que gestiona el aparcamiento de la Glorieta 24 horas de València, para que, en el plazo de tres días, entregue y aporte ante el Juzgado el tique, justificante o informe "debidamente acreditado" de la entrada y salida del vehículo de la comunicadora.

La instructora ha adoptado esta resolución después de que Vilaplana, que declaró el pasado lunes como testigo, no pudiera aportar en esa comparecencia el tique que se le había requerido previamente al asegurar que no disponía de él.

La jueza había citado a la periodista tras ordenárselo la Audiencia de Valencia al considerar que su testimonio podía arrojar luz en el procedimiento. En concreto, el tribunal de la Audiencia estimó que no cabía descartar que Vilaplana escuchara, bien lo que el expresidente dijera al comunicarse telefónicamente con la exconsellera de Justicia investigada en la causa, Salomé Pradas, o bien comentarios que Mazón hubiera podido hacer a raíz de dichas conversaciones.

La comunicadora comió el día de la dana con Mazón en el restaurante El Ventorro --cuyo propietario también ha sido citado a declarar como testigo--, donde permanecieron, según su versión, desde las 15.00 hasta las 18.45 horas, cuando ya se marchó al parking donde había estacionado su vehículo y hasta el que le acompañó el expresidente, una versión que ha sido conocida recientemente.

La jueza accedió a la prueba solicitada por una acusación de reclamar el tique del parking al entender que es "útil" saber "hasta qué momento" la periodista "acompañó al President, y en consecuencia, hasta qué momento pudo estar presente durante las llamadas que se sostuvieron" entre Mazón y Pradas y para concretar el periodo en el que la testigo permaneció junto al jefe del Consell, ahora en funciones, el día de la dana.