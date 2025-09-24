La jueza de la dana pide al IML un informe sobre la muerte en un hospital de una usuaria de la residencia de Paiporta

Imagen de la residencia de Paiporta tras el paso de la dana, a 31 de octubre de 2024 - EUROPA PRESS

El hijo compareció en sede judicial para solicitar que su madre sea reconocida como víctima

VALÈNCIA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana ha pedido al Instituto de Medicina Legal (IML) un informe forense sobre la muerte en el hospital de una usuaria de la residencia de mayores de Paiporta, que ocurrió el 1 de noviembre, tres días después de la riada.

Así consta en una providencia dictada por la instructora en la que acuerda, entre otras cosas, recabar al Instituto de Medicina Legal un informe forense sobre la muerte en un hospital el 1 de noviembre de una mujer que residía en un geriátrico de Paiporta, después de que el hijo compareciera el pasado 23 de septiembre en sede judicial para solicitar que su madre sea considerada como víctima.

Teniendo en cuenta la documentación aportada, la magistrada ha acordado unir la comparecencia al procedimiento; la documentación aportada por el hijo; pedirle que entregue también toda la documentación médica de que disponga en relación a su madre y requerir a la residencia para que, en el plazo de tres días, aporte al Juzgado igualmente la documentación médica de la usuaria.

Una vez verificados estos extremos, la magistrada requiere del IML un informe forense sobre la relación de causalidad existente entre el fallecimiento de la mujer el 1 de noviembre de 2024 en el hospital "y las circunstancias que tuvieron lugar, con motivo de la dana, en la residencia".

La magistrada también pidió hace dos semanas a la Conselleria de Servicios Sociales que aporte los informes que se hubieran efectuado sobre el fallecimiento de las personas usuarias en la residencia de la localidad de Paiporta a consecuencia de las riadas del 29 de octubre. En este centro murieron seis residentes contabilizados como víctimas en la causa.

Un informe del director del centro entregado en el juzgado --donde constaba la cifra de seis víctimas y de dos personas usuarias lesionadas-- recogía cómo sobre las 19.30 horas unas trabajadoras que habían acabado su turno y estaban en el aparcamiento observaron a lo lejos lo que describían como "un mar en calma" y, de repente, observaron que el agua empezaba a entrar por el muro de la residencia y a "invadirlo todo".

Las empleadas empezaron a gritar "todo el mundo arriba" y el personal se empezó a movilizar para subir a los residentes por las escaleras principales. Instantes después, oyeron un "estruendo" como consecuencia de que el agua había "estampado" los coches contra una puerta, que arrancó y empezó a entrar un "tsunami" al interior.

Los trabajadores empezaron a hacer una cadena humana para agilizar la subida de los residentes. El centro fue reabierto el 9 de diciembre tras su reconstrucción.