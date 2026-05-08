La jueza de la dana pide el listado de las llamadas recibidas por el alcalde de Utiel el 29O relacionadas con la riada

Archivo - Vecinos y voluntarios limpian los estragos ocasionados por la DANA, a 1 de noviembre de 2024, en Utiel, Valencia - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana ha pedido el listado de las llamadas recibidas el 29 de octubre de 2024 por el alcalde de Utiel (Valencia), Ricardo Gabaldón (PP), relacionadas con la emergencia tras la autorización que dio en su declaración de este jueves como testigo.

Así lo acuerda en una providencia, de fecha de este viernes, en la que acuerda oficiar la Diputación Provincial de Valencia, Proyectos Técnicos y Mantenimiento con este fin, dado que el primer edil es diputado provincial y llevaba teléfono corporativo. La magistrada ha unido a la causa un escrito con fecha del pasado miércoles del alcalde y la documentación adjunta, con llamadas y mensajes aportados y ha acordado su cotejo.

Asimismo, ha pedido recabar del Centro de Coordinación de Emergencias la grabación de la llamada al 112 de Gabaldón que fue atendida por un técnico sobre las 14:30 horas aproximadamente del 29 de octubre. Utiel fue la primera localidad en sufrir inundaciones el día de la dana, en su caso por desbordamiento del río Magro, que dejó seis víctimas mortales en el término municipal.

Igualmente, la magistrada ha acordado unir a la causa la comparecencia del concejal de Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural y Medio Ambiente y Empleo y Desarrollo Económico, Aitor Iniesta, en la que da su autorización para recabar la grabación de la llamada que hizo en esa fecha al 112, organismo al que pide que la aporte.

CIERRE DE CLASES

El alcalde de Utiel declaró este jueves como testigo ante la jueza que si no llegan a cerrar el Instituto de Educación Secundaria (IES) de la localidad "hubieran muerto alumnos y padres" que les hubieran ido a recoger ya se desbordó todo el cauce del Magro y todo el municipio "en cuestión de minutos".

El primer edil aseguró que, con anterioridad al 29O, no recibió ninguna comunicación de ninguna institución avisando o previendo lo que podría pasar y, preguntado por si en esa jornada le llamó el 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón, dijo que recordaba las llamadas que hizo él.

El alcalde aportó las llamadas salientes de su teléfono corporativo de la Diputación, y sobre las entrantes --que según la compañía telefónica solo puede facilitar el listado por orden judicial--, autorizó a la jueza a que las reclamara.

La jueza le había requerido el pasado 25 de marzo para que aportara voluntariamente un listado de llamadas entradas y salientes en el día de la dana y mensajes de WhatsApp o de cualquier otro tipo de mensajería en relación con los miembros de Cecopi o los que asistieron; con la exconsellera portavoz, Ruth Merino; con la vicepresidenta Susana Camarero; con Carlos Mazón; su exjefe de Gabinete, José Manuel Cuenca; con el exsecretario autonómico de Presidencia, Cayetano García o la jefa de gabinete de Pradas.

También con personas relacionadas con la gestión de la emergencias como el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, el jede de bomberos, José Miguel Basset, técnicos de Emergencias o la jefa de la Unidad de Protección Civil de Valencia, entre otros.

En el listado aportado de las llamadas, a través del correo y que la jueza ha acordado cotejar, constan tres al diputado de Bomberos, Avelino Mascarell, entre las 15.03 y las 23.13; siete con Basset, entre las 14.33 y las 17.45; tres con Suárez, entre las 16.16 y las 15.30; cuatro con Mompó, entre las 15.38 y las 19.20; cinco con Pradas, entre las 14.49 y las 17.25 y dos con Bernabé, a las 15.00 y las 15.13.

Los WhatsApp entregados recogen una conversación con Bernabé, que le comunica poco después de las 15.00 horas que ha activado a la UME. "Pilar, si algún mando nos dirige en distancia sería crucial por si podemos hacer algo con camiones o tractores para hacer algún mensaje. Es urgente acudir allí", le traslada el primer edil, a lo que la delegada le responde que es "muy importante que lo hables directamente con 112" por que de ellos depende la dirección de la emergencia, pero le comunica que ha activado al GRS de Guardia Civil para ayudar a la evacuación.

Y también aporta mensajes recibidos del subdelegado José Rodríguez Jurado; de Cuenca y Mompó. En concreto, el exjefe de gabinete de Mazón le dice alrededor de diez minutos antes de las 15.00 horas: "Fuerza amigo. Me dicen que están a tope. Si necesitas cualquier cosa. Llámame".