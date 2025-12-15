La jueza de la dana pregunta a la Generalitat si es factible recuperar los WhatsApp de Cuenca

El jefe de gabinete del expresident de la Generalitat, José Manuel Cuenca, a su llegada a los juzgados de Catarroja, a 12 de diciembre de 2025, en Catarroja, Valencia - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana ha pedido, en un auto de este lunes, oficiar a la Dirección General de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de la Generalitat Valenciana para que diga si es factible la recuperación de los mensajes de WhatsApp intercambiados entre José Manuel Cuenca, jefe de gabinete de Carlos Mazón el 29 de octubre de 2024, y el 'expresident' de la Generalitat y, en caso de que sea posible, que no los elimine.

Así consta en un auto facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat valenciana en el que la jueza adopta esa decisión tras la segunda declaración de Cuenca del pasado viernes, en la que negó haber dado algún tipo de instrucción a la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas de parte del 'expresidente' el día de la catastrófica dana y aseguró que los WhatsApp que la investigada ha aportado a la causa están "descontextualizados".

"A mí nadie me encomendó dar órdenes a nadie y menos a la consellera", dijo el jefe de gabinete de Mazón, al que la jueza le pidió que aportara sus mensajes con Pradas, a lo que él contestó que no podía recuperarlos porque no tenía copia de seguridad en el teléfono. Insistido por la magistrada sobre este aspecto, el testigo alegó que no iba a aportar su móvil para proteger su intimidad aunque, finalmente, admitió que se preguntara a la Generalitat si se pueden recuperar los mensajes con Mazón y, en caso afirmativo, que se le interpelara a él por si daba su consentimiento para recabarlos.

Ante esta declaración y las peticiones de varias acusaciones, la jueza ha pedido a la Dirección General de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de la Generalitat Valenciana que informe de si es factible esa recuperación de los mensajes con el terminal móvil corporativo que tenía asignado Cuenca el 29O y que fue depositado tras el cambio de terminal en junio de 2025.

En el caso de que exista la posibilidad, se acuerda solicitar a esa Dirección General que no elimine los mensajes y que informe sobre el proceso de sustitución del teléfono que realizó en esa fecha, "con concreción de las causas por las que se solicitó y aceptó la sustitución del móvil, funcionario que llevó a cabo la operación, y si la eliminación y reinstalación de la app de Whatsapp permite recuperar en el dispositivo los mensajes no borrados, pudiendo, en cualquier caso, ser accesible en la aplicación web en el ordenador, tableta u otros dispositivos".

RECHAZA QUE DECLAREN LOS BEDELES

En otro auto de este lunes la jueza desestima el recurso de reforma interpuesto por una acusación particular contra la denegación previa de citar a declarar como testigos a los bedeles del Palau de la Generalitat, pues es "altamente improbable" que estos "escucharan algún tipo de conversación relacionada con la gestión de la emergencia", a la vista del "escaso tiempo" que Mazón tuvo que permanecer en el Palau.

Al respecto, señala la magistrada que "resulta obvio" que la posibilidad de que los bedeles del Palau de la Generalitat escucharan algún tipo de conversación relacionada con la gestión de la emergencia es "altamente improbable" por la "sucesión temporal y en el escaso tiempo" que hubo de permanecer" el 'expresidente' allí.

Así, indica que desde el abono del ticket del parking a las 19.47 horas por la periodista Maribel Vilaplana, que comió con mazón en El Ventorro, y aunque la comunicadora dijo que se despidió del entonces 'president' a la puerta del aparcamiento, antes del pago, "el camino a pie desde el parking de la Glorieta hasta el Palau es de cerca de 10 minutos". Si posteriormente tuvo que desplazarse hasta el Cecopi, situado en l'Eliana, "el tiempo de permanencia en el Palau fue mínimo, dado que llegó al CCE a las 20:28 horas, según consta en las imágenes remitidas por la Conselleria de Emergencias".

"Aun en el supuesto de que se partiera de la hipótesis de que la testigo señora Vilaplana hubiera acompañado al señor Carlos Mazón en su coche hasta las proximidades del Palau, lo que no fue afirmado por la testigo, pero que es una hipótesis plausible si atendemos a la extensión de la comida, la sobremesa y el tiempo transcurrido juntos hasta la entrada en el parking, el momento de llegada del señor Carlos Mazón al Palau no sería muy anterior en el tiempo. La salida del aparcamiento del vehículo se situó por la mercantil Interparking a las 19:51 h. Nos encontraríamos en una situación similar", conluye la instructora.