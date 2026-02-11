La jueza de la dana rechaza incluir como víctima a un anciano de Paiporta fallecido el 2 de diciembre

Archivo - Velas para homenajear a las víctimas de la dana, en la Rambla del Poyo, a 26 de octubre de 2025, en Paiporta, Valencia - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana ha rechzado incluir como víctima de las riadas a un anciano de Paiporta, que falleció en una residencia de Carlet el 2 de diciembre, ante el informe forense que concluye que no existe una relación de causalidad entre esa muerte y los hechos que se investigan en el procedimiento.

La instructora ha adoptado esta decisión, de conformidad con el criterio del Ministerio Fiscal, después del informe que concluye que la causa inicial o fundamental del fallecimiento de esa persona fue una sepsis urinaria en el contexto de diversas patologías crónicas.

La hija del fallecido había pedido en el juzgado el reconocimiento de su padre como víctima de la dana a raíz de las circunstancias sufridas en Paiporta el 29O, teniendo en cuenta sus patologías, y el fallecimiento final el 2 de diciembre.

Sin embargo, a raíz del informe forense, el fiscal no consideró procedente la inclusión del fallecimiento de esta persona en la instrucción penal y la jueza ha declarado, en esta línea, que no existe relación de causalidad entre los hechos objeto de investigación y ese fallecimiento.

La causa del juzgado de Catarroja incluye a 230 víctimas mortales por las riadas del 29 de octubre aunque quedan algunos casos en investigación y pendientes de los informes forenses.