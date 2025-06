La jueza de la dana rechaza tomar declaración como testigos a tripulación de helicópteros de Salvamento Marítimo

VALÈNCIA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja (Valencia) ha confirmado su decisión de no tomar declaración como testigos, entre otros, a los miembros de la tripulación de un helicóptero de Salvamento Marítimo, del director y otro responsable de la entidad pública Sasemar.

De este modo, en un auto de este jueves, desestima el recurso de reforma interpuesto por una acusación particular contra una resolución anterior en la que se denegaba estas declaraciones y reitera sus argumentos ya expuestos en el sentido de que esas diligencias "exceden, de manera manifiesta, del objeto de la investigación" La instructora añade que la investigación no puede "entrar a valorar cada una de las posibles operaciones de salvamento que hubieran podido llevarse a cabo, tanto de manera terrestre como aérea, máxime si se atiende a que la falta de avisos era generalizada, no sólo a la población, sino incluso a otras autoridades y a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".

La acusación particular pedía que se tomara declaración como testigos a los miembros de las distintas tripulaciones del helicóptero "Helimer 203" destinados a las labores de Salvamento Marítimo, que prestaron servicio desde las 00:00 horas del día 29 de octubre de 2024, hasta las 00:00 horas del día 31 de octubre de 2024; al representante legal de la mercantil responsable de la contratación de estas tripulaciones; al director y Jefe de Medios Aéreos de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar); al responsable del Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo en la Comunitat Valenciana y al de la torre de control del aeropuerto de Manises.

El objeto de la prueba era determinar "por qué se tardó tanto en movilizar a dicho equipo de emergencias". Sin embargo, la jueza reitera que esto "excede, de manera manifiesta, del objeto de la investigación, no pudiéndose entrar a valorar cada una de las posibles operaciones de salvamento que hubieran podido llevarse a cabo, tanto de manera terrestre como aérea, máxime si se atiende a que la falta de avisos era generalizada, no solo a la población, sino incluso a otras autoridades y a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".