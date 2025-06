La jueza de la dana reitera que la cifra de fallecidos es de 228, incluidas las tres personas no localizadas

Avisa de los "bulos" sobre decenas de víctimas "no contabilizadas": "Suponen un auténtico desprecio a las familias"

VALÈNCIA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja (Valencia), que investiga la gestión de la dana, ha reiterado, en un auto de este mismo miércoles, que la cifra de víctimas mortales que dejan las riadas asciende a 228, incluidas las tres personas cuyos cuerpos no han podido ser localizados y que ya fueron declaradas judicialmente fallecidas.

Los tres desaparecidos declarados oficialmente víctimas mortales de las inundaciones son Elizabeth Gil, de 37 años, desaparecida en Cheste cuando la riada se llevó su coche en el que viajaba con su madre; Francisco Ruiz, de 64 años, desaparecido en Monserrat tras poner a salvo a sus dos nietos menores de edad y José Javier Vicent, de 56, que despareció cuando circulaba por Pedralba con su hija, cuyo cuerpo fue localizado más tarde a 60 kilómetros.

De esta forma, en un auto al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada desestima un planteamiento realizado por una de las partes que argumentaba que el número de víctimas era de 232 y aportaba una relación numerada.

Sin embargo, la magistrada ha aclarado que ese número es "erróneo" y reitera que "si se manifiesta que hay más fallecidos que los 228, número ya de por sí altísimo, corresponde a quien afirma lo anterior su identificación".

En cualquier caso, ha añadido que no consta en el juzgado "ninguna petición formal, al objeto de inclusión de más personas fallecidas como víctimas de la dana". Y subraya: "No se pueden considerar como peticiones formales los bulos que se hacen circular respecto de decenas de fallecidos que no son contabilizados. Dichos bulos suponen un auténtico desprecio a los familiares de las víctimas de los fallecidos y minimizan el abrumador número de muertes".

Así, la magistrada ha reiterado que el listado de fallecidos es de 228, que es el que corresponde al Centro de Integración de Datos (CID) constituido tras la dana y que ya ha disuelto, y a las inhibiciones de cada uno de los juzgados con causas de víctimas mortales por las riadas. En esta línea, subraya que el juzgado aumentó la cifra de 227 a 228 a instancias de la representación de la Asociación de Damnificados Dana Horta Sud en relación con una mujer fallecida.

Y explica, así mismo, la discrepancia con la lista de la acusación: en ese listado hay tres fallecidos cuyo nombre se repite y una persona que en realidad no ha muerto sino que resultó lesionado grave y está representado en la causa con su correspondiente piezas de lesiones.