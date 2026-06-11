La jueza de la dana une a la causa los mensajes de WhatsApp y llamadas aportadas por Camarero en su declaración

Asociaciones de víctimas de la dana se concentran frente a los juzgados de Catarroja, a 10 de junio de 2026, en Catarroja, Valencia, coincidiendo con la declaración como testigo de la vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la gestión de la dana ha dictado una providencia por la que une a la causa los menjases y llamadas del día 29 de octubre de 2024 aportados por la vicepresidenta y en ese momento consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, aportados voluntariamente durante su testifical de este miércoles.

Asimismo, acuerda dar traslado a las partes personas y al fiscal de los mensajes aportados y listado de llamadas anonimizado y de la diligencia de cotejo practicada por la Letrada de la Administración de Justicia (LAJ), según consta en la providencia.

Durante la declaración de Camarero, uno de los abogados personados en el procedimiento, que representa a Acció Cultural del País Valencià, Manolo Mata, pidió que la vicepresidenta entregara voluntariamente los mensajes del grupo de WhatsApp del día de la dana en el que estaban los consellers y el 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón.

Inicialmente, Camarero se negó porque argumentó que podía haber datos que afectasen a otras personas. La jueza le comentó que podía entregarlos si quería, a lo que ella finalmente indicó que lo pensaría. Tras un receso, la testigo accedió a aportar esos mensajes puesto que había preguntado si podía hacerlo y le habían respondido que sí.

El contenido de esos mensajes del grupo de WhatsApp ya se conoció este miércoles. En él, se observa cómo Mazón trasladó a primera hora del 29 de octubre que había que "inundar" de datos los medios de comunicación porque eso es algo que "desprende sensación de estar alerta que te cagas".

La jornada en el grupo la inauguró Mazón con un texto a las 8.15 horas mientras que el titular de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, fue el penúltimo en mandar un mensaje a las 23.53 horas, con el estado de carreteras, y la portavoz entonces, Ruth Merino, a las 0.44 ya del 30O envíaba otro: "Mucho ánimo esta noche a los que estáis en primera línea. Cualquier cosa que necesitéis, lo decís".

Los mensajes revelan que Mazón escribió por última vez en el grupo a las 8.53 horas para advertir a la exconsellera de Justicia e Interior e investigada en la causa, Salomé Pradas, que tenía una errata en un tuit que acababa de enviar. "Corregido, gracias!", le contesta ella.

"Salo, que te actualicen datos de la Dana esta mañana para la rueda de prensa de Ruth. Quizá tengas que salir para dar parte", señala el 'expresident' en ese primer mensaje, en alusión a la rueda de prensa de la entonces portavoz del Consell, Ruth Merino, ya que ese día había reunión del pleno.

Los siguientes van dirigidos al entonces titular de Educación, José Antonio Rovira: "Y a Rovi también con cierre de colegios", y al conseller de Sanidad y a la vicepresidenta primera y entonces consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero. "Atentos a goteras e incidentes en los centros", les traslada. A Miguel Barrachina, al frente de Agricultura, le señala: "Que te pasen parte en el campo etc".

"Informar con detalle da imagen de control; Centrémonos hoy en eso", señala el 'expresident', a quien Pradas contesta, a las 8.16 horas, "Por ahora todo controlado", y añade unos segundos después: "Acabamos de decretar nivel 1 en Ribera alta que es donde está pegando más fuerte".

El 'expresident' continúa: "Bueno cada uno que esté atento. Vamos a dar datos parciales todo el día si se puede. Vamos a inundar de datos a los medios hoy vale?. Desprende sensación de estar alerta que te cagas. Y a la gente le calma. Qué es lo importante", indica en sucesivos mensajes en esta red sociales.

Durante la jornada algunos consellers fueron enviando datos de la situación y, en concreto, a las 13.08 horas, la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, envía un mensaje con los municipios afectados por alerta hidrológica en la rambla del Poyo y en la ribera del río Magro y escribe: "Acabamos de decretar alerta hidrológica e Río Magro y barranco Pollo, en coordinación con la CHJ".

La entonces titular de Industria, Nuria Montes (cesada tras la dana y criticada por cómo se dirigió a familiares de las víctimas en las instalaciones de feria Valencia), informó a las 15.17 horas de que la ITV de Utiel está inutilizada y a las 18.03, el conseller de Infratestucturas, Vicente Martínez Mus, traslada el siguiente mensaje: "En FGV tenemos incidencias variadas que se van solventando. La más importante el cierre del tramo entre Picassent i Castellò por desperfectos graves en la vía que impedirán circular no sólo hoy sino en los próximos días. En estos momentos además, en el Apeadero de Omet (Picassent) ha quedado atrapado un tren con 10 pasajeros. Están en la operación de sacarlos con la policía local".

PERSONAS ATRAPADAS

Desde ese momento, todos los mensajes son de incidencias y personas atrapadas en distintas instalaciones como la ITV o el archivo de Riba-roja, ya desde las 20.25 horas, 14 minutos después del envío del ES-Alert a la población, que fue a las 20.11. A las 20.32, Merino cuelga un video de Riba-roja tars decir que en el archivo había personal atrapado.

Camarero, en genérico, señala a las 20.33 que hay inundadas "residencias de mayores sin que puedan llegar los bomberos" y Mus que en la sede de FGV hay 30 personas aisladas sin poder salir, incluidos directivos que están en el puesto de mando, "afectado en toda su operativa, por lo que hemos tenido que suspender todas las operaciones de tranvía y metro hasta nueva orden".

Rovira informa a las 20.45 que los daños en colegios e institutos son "cuantiosos" en muchas localidades. El conseller de Sanidad interviene para comunicar que los hospitales de Alzira y Requena están "aislados" y hay "múltiples centros de salud inundados".

El titular de Agricultura también escribe en ese momento para decir que han avisado a las oficinas comarcales agrarias para que "hasta las 9.30 no comience la actividad". El conseller Rovira comunica a las 21.09 horas que Valencia ciudad y la mayoría de poblaciones han suspendido las clases y tampoco habrá transporte escolar y que hay "algunas incidencias puntuales" como tres niños que se han quedado en un autobús en Chiva y no pueden moverse. "Está la Guardia Civil al tanto", traslada. La residencia de Cheste está "controlada".

Después de decir que "todo apunta a que los daños van a ser cuantiosos", a las 21.11, una hora después del ES-Alert, añade: "La izquierda ha empezado su campañita". A las 21.47, reenvía una alerta de 'mensaje fake' sobre un supuesto bando de la CHJ sobre la apertura de compuertas del embalse de Forata. Previamente, por la mañana, a las 10.01 había enviado un mensaje distribuido desde la cuenta de Instagram del PSPV-PSOE sobre a "corrupción en las ITV".