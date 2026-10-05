La jueza de la dana unirá a la causa la transcripción de la última comparecencia de Pradas en la comisión del Congreso

La exconsellera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana Salomé Pradas comparece ante la Comisión de Investigación sobre la dana, en el Congreso de los Diputados, a 28 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

VALÈNCIA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la gestión de la dana ha pedido al Letrado de la Administración de Justicia (LAJ) que recabe, a través de la página del Congreso, la transcripción sobre la comparecencia efectuada el pasado 28 de septiembre por la exconsellera de Justicia e Interior e investigada en la causa, Salomé Pradas, y que posteriormente se una al procedimiento y se dé traslado del documento a las partes.

Así consta en una providencia de este lunes después de que el pasado 28 de septiembre Pradas rehusara en el Congreso hacer valoraciones sobre el comportamiento, entre otros, de José Manuel Cuenca, el exjefe de Gabinete de Carlos Mazón, quien le pidió que no ordenara confinamientos aquel día, pero señaló: "Si yo le hago valoraciones personales de lo que me parece que hicieron o dijeron algunos y algunas ese día, no tenemos tiempo en toda la tarde".

Pradas dijo inicialmente que no iba a contestar a los comisionados acogiéndose a su derecho a guardar silencio, dada su condición de investigada, aunque al final se anió a hacerlo, igual que sucedió en su primera comparecencia ante este órgano parlamentario.

"No quiero tapar a nadie, quiero que se sepa la verdad de absolutamente todo por las víctimas. Siempre he dicho lo mismo, no puedo decir algo diferente de lo que siempre he dicho y dejado por escrito. No puedo cambiar la versión porque es lo que yo viví", fue una de sus frases.

También defendió haber "colaborado, aportado documentos, WhatsApp y audios" al juzgado, entre ellos un audio que envió a Cuenca en el que le exponía "las medidas" que ya habían adoptado y cuyo envío coincidió con el del primer Es-Alert de las 20.11 horas. Según le dijo al diputado de Sumar Alberto Ibáñez, no tiene "ningún problema" en entregar ese audio a la comisión.

"Hay vídeos de todas las horas, desde la mañana hasta la noche. Hay un vídeo de las siete y diez de la tarde, que es cuando se habla del Es-Alert. Hay un técnico que dice que este manuscrito yo se lo doy a las 19.45, donde están los dos Es-Alerts que se lanzaron", ha relatado Pradas, blandiendo un folio escrito por ella misma.

BANDO

En la providencia, además pide que se requiera al alcalde pedáneo de La Torre (València), Rafael Arnal, que ha declarado este lunes como testigo, que remita el texto del bando municipal al que se ha referido en su declaración y que se emitió el día de la dana tras la recepción del aviso rojo, así como la hora en que se emitió el bando municipal.

Igualmente, ha acordado unir al procedimiento los mensajes emitidos ese 29 de octubre desde el Ayuntamiento de Sedaví, por el canal InfoSedaví, que han sido aportados por el alcalde Josep Francesc Cabanes y que aporte voluntariamente, dada su conformidad, las llamadas realizadas en la emergencia.