La jueza envía a prisión provisional por agresión sexual a una empleada al hombre en cuya nevera apareció un cadáver

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CASTELLÓ 19 Jun. (EUROPA PRESS) - -

La titular de la plaza número 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Castellón ha acordado esta tarde el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido por, presuntamente, agredir sexualmente a una empleada de hogar, en cuyo domicilio fue hallado este martes el cadáver de un varón en el interior de un frigorífico.

El detenido queda investigado ahora en una causa abierta, inicialmente y sin perjuicio de ulterior calificación, por varios delitos de agresión sexual, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

La jueza ha tomado esta decisión exclusivamente en relación a esos hechos y esos presuntos delitos sexuales, los únicos por los que ha sido puesto a su disposición el detenido y para los que ella tiene la competencia.

Paralelamente, hay otras diligencias judiciales abiertas en otra plaza judicial, la número 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Castellón, para esclarecer las causas de la muerte del hombre, de avanzada edad, cuyo cadáver fue localizado dentro de un congelador, en el domicilio del mismo individuo.

Ese hallazgo se produjo durante una entrada y registro en una vivienda de la capital de La Plana en el marco de la denuncia por agresión sexual, pero la Policía Nacional lo sigue investigando y está a la espera del resultado de diversas diligencias policiales y judiciales que han de determinar las causas y circunstancias del fallecimiento, y si éstas tienen relevancia penal.