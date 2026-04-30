La jueza envía a prisión a tres de los detenidos por el crimen del empresario Jesús Tavira

Exterior de la vivienda de la pedanía alicantina de El Bacarot donde fue hallado enterrado el cadáver del empresario Jesús Tavira - Roberto Plaza - Europa Press

ALICANTE, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La magistrada titular de la plaza número 7 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, en funciones de guardia, ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para tres de los detenidos por el crimen del empresario Jesús Tavira, de 63 años, cuyo cadáver fue hallado enterrado este martes a más de dos metros de profundidad en un aljibe de una vivienda de la pedanía alicantina de El Bacarot, en avanzado estado de descomposición y con múltiples heridas de arma blanca por todo el cuerpo.

Se trata de un matrimonio --un hombre y una mujer-- y otro varón que han sido puestos a disposición de la jueza por su presunta implicación en el asesinato. Todos ellos quedan investigados en una causa abierta inicialmente y sin perjuicio de ulterior calificación por supuestos delitos de homicidio, robo con violencia y daños.

El matrimonio se ha acogido a su derecho a no declarar, mientras que el tercer arrestado sí ha prestado declaración, según ha informado este jueves el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

OTRO INVESTIGADO YA ESTABA EN PRISIÓN

Un cuarto investigado ya estaba en prisión por otros hechos y no ha sido puesto a disposición judicial. La magistrada de guardia ha acordado inhibirse de las actuaciones en favor de su compañera de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia, que es la competente para proseguir la investigación, dado que ya tenía abiertas diligencias previas por estos hechos, tras recibir una denuncia por la desaparición de la víctima, desde el pasado mes de marzo.

La investigación de la Policía Nacional apunta al móvil económico como hipótesis del asesinato de Tavira, cuyo cadáver fue hallado enterrado en ese domicilio. Según ha podido saber Europa Press por fuentes cercanas al caso, los agentes han centrado las pesquisas en desavenencias económicas, que habrían sido por "pocos" miles de euros, entre la víctima y el principal investigado --un empleado del negocio que regentaba el empresario--.

Dos de los arrestados tenían antecedentes, de acuerdo con las mismas fuentes. En un primer momento, ante el hallazgo del cuerpo, fueron arrestadas tres personas. Concretamente, dos varones y una mujer, acusados de los delitos de asesinato, daños por el incendio de vehículo --el coche del conocido empresario apareció calcinado en la zona norte de la ciudad días después de su desaparición-- y robo con violencia, ya que en el momento de los hechos la víctima portaba diversos efectos de valor.

Después de estas primeras detenciones por este caso, un cuarto varón fue arrestado por su presunta participación en los delitos de encubrimiento y daños. Tres de estas personas son de nacionalidad argelina y una gambiana. La investigación sigue abierta y no se descartan más arrestos de posibles implicados relacionados con estos hechos.

INVESTIGACIÓN

Las pesquisas se iniciaron tras la desaparición de Tavira el pasado 18 de marzo "en extrañas circunstancias". Su vehículo apareció calcinado en la zona norte de la ciudad días después. Desde el primer momento, los agentes descartaron que se tratara de una desaparición voluntaria y comenzaron una minuciosa investigación orientada a determinar las causas y posibles responsables.

En una primera fase, las gestiones realizadas se centraron en uno de los trabajadores del empresario. Tras prestar declaración en dependencias policiales, manifestó haber visto a Tavira el día de su desaparición abandonar el negocio acompañado de dos personas. No obstante, los investigadores descartaron posteriormente esta hipótesis tras hacer varias comprobaciones.

Según la Policía Nacional, los indicios recabados sobre la supuesta implicación de este trabajador en la desaparición del empresario resultaron "determinantes" para que los agentes reforzaran la hipótesis "de un posible desenlace fatal".